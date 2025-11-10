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Benefícios

Água com limão: o que acontece com o corpo se você bebe diariamente

Bebida ajuda na hidratação, digestão e imunidade, mas especialistas alertam que ela sozinha não faz milagre

Publicado em 10 de Novembro de 2025 às 13:52

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

10 nov 2025 às 13:52
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Enquanto a água é vital para a hidratação, o limão é rico em vitamina C. Crédito: Shutterstock/ sebra
Um ritual faz parte da manhã de muitos que buscam uma vida saudável: beber um copo de água com limão em jejum. Esse hábito simples traz promessas como auxílio na digestão, aumento da imunidade e perda de peso. Mas será que beber um copo de água com limão garante tudo isso?
A água compõe 70% do corpo humano e é essencial para a hidratação. Por sua vez, o limão é rico em vitamina C, que tem alto poder antioxidante e aumenta a imunidade. Além disso, a fruta estimula a produção de enzimas digestivas que ajudam o organismo a processar melhor alimentos gordurosos.

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Segundo o médico nutrólogo Daniel Almeida, os benefícios dessa combinação incluem uma melhora na digestão, sensação de bem-estar e até uma pele mais viçosa. A nutricionista Catiene Chieppe destaca também o fortalecimento do do sistema imunológico. “Um limão médio contém aproximadamente 30 a 40 miligramas de vitamina C. Esse valor representa cerca de 30% da ingestão diária recomendada para um adulto saudável”, diz.
Daniel afirma que alguns dos impactos positivos da ingestão diária de água com limão podem ser percebidos em poucos dias, como a hidratação e o auxílio na digestão. Mas os benefícios antioxidantes e imunológicos costumam ser notados apenas algumas semanas depois. “O efeito é discreto e cumulativo. Não é uma solução milagrosa, e sim um hábito saudável dentro de um estilo de vida equilibrado”, ressalta.

Bebida facilita a digestão

A acidez do limão impulsiona a produção de enzimas digestivas e da bile, fluido produzido no fígado que atua na absorção de gorduras. Por isso, a fruta diluída na água facilita a digestão. “Além disso, a água com limão antes das refeições pode aumentar a sensação de saciedade e reduzir o apetite momentaneamente”, explica Daniel.
Mas tanto o nutrólogo quanto a nutricionista destacam que não há relação direta entre o consumo da bebida e o controle de peso. 
Catiene Chieppe
A nutricionista  Catiene Chieppe explica os benefícios de beber água  com limão Crédito: Reprodução @Catienechieppe
O limão, assim como qualquer outra fruta, não é a solução mágica do emagrecimento
Catiene Chieppe - Nutricionista

Horário não interfere na eficiência do hábito

Conforme indica Catiene, a forma adequada de preparar a bebida seria espremendo meio limão em água morna ou em temperatura ambiente. Ela também recomenda o consumo perto de grandes refeições e afirma que não há obrigatoriedade de realizar o ritual pela manhã. “Dizer que o consumo em jejum é melhor para a saúde é um mito”, defende.
Daniel reforça que a água com limão pode ser ingerida em qualquer momento do dia. “Beber em jejum pode ajudar a estimular o sistema digestivo e o intestino logo pela manhã, mas o limão terá o mesmo efeito antioxidante e nutritivo se for consumido em outros horários”, esclarece o nutrólogo. “O mais importante é manter a constância e a boa diluição”.

Ritual é contraindicado para quem tem estômago sensível

Embora a acidez do limão possa ajudar na digestão, ela não é benéfica para todos. Os especialistas alertam que pessoas com gastrite, refluxo e sensibilidade no estômago podem ter desconforto ou irritação.
Além disso, Catiene revela que a água com limão pode ser contraindicada para pessoas com úlceras ou até mesmo dentes sensíveis. “O excesso pode levar a problemas dentários como erosão do esmalte dos dentes e também irritação da mucosa estomacal”, finaliza
* Ana Muniz é aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Guilherme Sillva

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