Veja como alimentação e atividade física ajudam a controlar o diabetes

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:36
O cuidado diário com a saúde é essencial para quem convive com o diabetes — e isso vai muito além do uso de medicamentos. A alimentação e a prática regular de atividade física têm impacto direto no controle dos níveis de glicose no sangue, prevenindo picos de glicemia e complicações associadas. Hábitos saudáveis também melhoram a disposição, a qualidade do sono e o bem-estar geral, garantindo uma rotina mais equilibrada e uma melhor qualidade de vida para quem tem a condição.
Abaixo, a nutricionista Patrícia Ruffo, gerente científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil, compartilha orientações sobre alimentação e atividade física para ajudar pessoas com diabetes a viverem de forma mais saudável e equilibrada. Confira!
Alguns alimentos podem afetar os níveis de glicemia; por isso, é importante entender como eles agem no nosso organismo. Confira algumas dicas:
Além de se alimentar bem, manter o preparo físico por meio de exercícios regulares é um ótimo modo de controlar o diabetes, pois a atividade física é muito importante para a manutenção da saúde como um todo. Os exercícios ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, ao aumentarem a sensibilidade à insulina. Ademais, contribui também para:
“É importante lembrar que é fundamental ter o acompanhamento de um médico e de profissionais de saúde como nutricionista e preparador físico para que a gestão do diabetes seja realizada de maneira mais completa e saudável de acordo com o perfil e as necessidades de cada pessoa”, explica Patrícia Ruffo.
Por Bruno Escudero
