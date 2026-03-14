Entenda

Perda de urina ao rir? Conheça as causas da incontinência urinária

Mais comum em mulheres após a gestação e durante a menopausa, a condição muitas vezes pode causar constrangimento

Publicado em 14 de março de 2026 às 07:00

Estima-se que cerca de 10 milhões de brasileiros convivam com a incontinência urinária Crédito: Shutterstock

Ela pode se manifestar inicialmente por pequenos escapes de urina ao tossir, rir, espirrar ou praticar exercícios, podendo evoluir gradualmente para perdas mais significativas. Mais comum em mulheres após a gestação e durante a menopausa, além de afetar com frequência a população idosa, a incontinência urinária é uma condição que, muitas vezes por constrangimento ou desinformação, acaba sendo negligenciada. Estima-se que cerca de 10 milhões de brasileiros convivam com o problema.

O urologista Roni de Carvalho, da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), diz que muitas pessoas convivem por anos com escapes de urina, em silêncio, por constrangimento ou desinformação. "Acabam adotando medidas paliativas, como o uso contínuo de fraldas e absorventes, ou até evitando o convívio social por medo de episódios em público. Com a campanha Saia do Molhado, queremos reforçar que a incontinência urinária tem tratamento e incentivar a população a buscar avaliação com um urologista para receber o cuidado adequado e recuperar sua qualidade de vida”.

Diferentes tipos de incontinência

A incontinência urinária pode se apresentar de formas distintas, de acordo com os sintomas predominantes. A chamada de de esforço é caracteriza-se pela perda de urina ao realizar atividades que aumentam a pressão abdominal, como tossir, rir, espirrar, praticar exercícios ou carregar peso. É o tipo mais comum entre as mulheres, correspondendo a cerca de 40% a 70% dos casos.

Já a de urgência é marcada por uma vontade súbita e intensa de urinar, geralmente difícil de controlar, muitas vezes sem tempo hábil para chegar ao banheiro. "A mista ocorre quando há associação dos sintomas de esforço e de urgência, combinando características dos dois tipos anteriores", diz o médico.

Diversos fatores podem aumentar o risco de desenvolver incontinência urinária. Entre os principais, destacam-se:

Gravidez e parto vaginal

Menopausa

Envelhecimento

Obesidade

Constipação intestinal crônica



Tabagismo



Diabetes

Doenças neurológicas (como AVC e Parkinson)



Cirurgias pélvicas e da próstata



Sedentarismo



A médica Karin Jaeger Anzolch diz que incontinência urinária rouba algo essencial das pessoas: a sensação de segurança sobre o próprio corpo. "Muitos pacientes passam a viver em estado permanente de alerta, com medo de um escape em público. Isso leva ao isolamento, à perda da autoestima e, muitas vezes, ao sofrimento emocional silencioso. O mais grave é que ninguém deveria aceitar isso como parte natural e inevitável da vida — porque não é. A incontinência tem tratamento, e recuperar essa liberdade é possível”.

Publicado em 2018, o primeiro e até o momento único grande levantamento realizado no Brasil sobre o tema entrevistou 5.184 pessoas — 53% delas mulheres — com o objetivo de avaliar a prevalência e o grau de incômodo causado pelos sintomas do trato urinário inferior (LUTS, na sigla em inglês) em homens e mulheres com 40 anos ou mais, residentes em cinco grandes cidades brasileiras.

A pesquisa mostrou que 75% dos entrevistados relataram apresentar algum tipo de sintoma urinário (69% dos homens e 82% das mulheres). Sintomas de intensidade moderada a grave foram identificados em 21% dos homens e 24% das mulheres. E cerca de 39% dos participantes afirmaram que se sentiriam "muito insatisfeitos", "infelizes" ou que seria "terrível" passar o resto da vida com a condição urinária atual.

“Os dados mostram que estamos diante de um problema de grandes proporções e ainda invisível. Quando uma pessoa diz que seria ‘terrível’ viver o resto da vida com aquela condição urinária, isso revela o tamanho do impacto na sua dignidade e bem-estar. Não estamos falando apenas de um sintoma físico, mas de algo que afeta profundamente a qualidade de vida. Isso reforça a urgência de ampliar a conscientização e garantir que as pessoas saibam que existe diagnóstico e tratamento”, reforça Karin.

Tratamento

Ao notar os primeiros sinais de escapes de urina, é essencial procurar um urologista para diagnóstico e início do tratamento. Atualmente as opções terapêuticas incluem o uso de medicamentos, a fisioterapia do assoalho pélvico, mudanças comportamentais, como reduzir o consumo de cafeína, moderar a ingestão de líquidos, parar de fumar, tratar a constipação e praticar atividade física regularmente. Também pode ocorrer o implante de neuromodulador sacral (espécie de marca-passo para recuperar a função normal da bexiga) e procedimentos cirúrgicos, como a implantação de sling ou de esfíncter urinário artificial.

“O tratamento da incontinência urinária é fundamental para recuperar a plena qualidade de vida. A recente incorporação do esfíncter urinário artificial ao âmbito do SUS permitirá que esse tratamento de custo elevado seja oferecido à população em larga escala. A pesquisa de drogas com ação em novos alvos terapêuticos e de novos dispositivos de neuromodulação periférica implantáveis encontram-se em fase experimental avançada e poderão trazer alento aos casos mais desafiadores”, esclarece o médico Cassio Riccetto.

Embora possa acometer ambos os sexos, a incontinência urinária é mais frequente nas mulheres. "E o que vemos, na prática, é que muitas passam anos priorizando o cuidado com os outros e silenciam suas próprias dificuldades — incluindo as perdas urinárias — seja por vergonha, medo ou pela crença equivocada de que esse é um preço inevitável da condição feminina, da maternidade, da menopausa ou do envelhecimento. Mas não é. Nenhuma mulher deve conviver com isso de forma resignada. Enfrentar o problema sem preconceitos e buscar ajuda especializada é o primeiro passo para recuperar não apenas o controle urinário, mas também a autonomia, a autoconfiança e a qualidade de vida”, conclui Karin Anzolch.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta