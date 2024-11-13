Diabetes: saiba como controlar a doença e viver bem

Uma alimentação adequada ajuda a manter o nível de glicose estável e evita picos que prejudicam o organismo Crédito: Shutterstock

O diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue utilizar adequadamente a insulina – hormônio produzido pelo pâncreas responsável pela manutenção do metabolismo da glicose.



A falta de insulina provoca uma deficiência na metabolização da glicose e, consequentemente, diabetes. A doença é caracterizada por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente.

Os principais sintomas da doença são fome, sede excessiva, aumento da frequência de urinar, de dia e de noite, e perda de peso não intencional. "Também pode ocorrer fraqueza, fadiga, náuseas e vômitos, formigamentos nos pés e pernas, infecções frequentes, feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada. “Lembrando que, na maioria das vezes, não há nenhum sintoma”, diz a endocrinologista Cristiane Savian, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), cerca de 13 milhões de pessoas em todo o país vivem com a doença. Somente no ano passado, quase 30 milhões de atendimentos relacionados à diabetes foram realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), segundo dados do Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), sendo a maioria dos casos referentes ao tipo 2, a diabetes adquirida e que se relaciona a fatores como sedentarismo e obesidade.

Qualidade de vida

Diante deste cenário, existem dois principais desafios a serem superados: o de dar mais qualidade de vida aos pacientes que convivem com o diabetes e o de prevenir novos casos.

bem-estar dos pacientes é determinado pelo tratamento adequado, que pode reduzir as complicações decorrentes da doença. “Quando não tratado, o diabetes pode levar o paciente a diversas complicações, como problemas na visão, nos rins, pés e pernas, além de Segundo a endocrinologista Renata Moretto, da Unimed Vitória, odos pacientes é determinado pelo, que pode reduzir as complicações decorrentes da doença. “Quando não tratado, o diabetes pode levar o paciente a diversas complicações, como problemas na visão, nos rins, pés e pernas, além de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto do miocárdio”, alerta a especialista.

Por outro lado, Renata enfatiza que, embora haja algumas restrições, é cada vez mais possível ter uma vida de qualidade. “Uma pessoa com diabetes pode ter algumas limitações na rotina, mas isso depende do controle da doença e do tipo de diabetes (tipo 1 ou tipo 2)".

A endocrinologista Renata Moretto explica os cuidados com a doença Crédito: Divulgação Renata Moretto

"Com um bom gerenciamento, que envolve uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos, controle dos níveis de glicose e uso de medicamentos, muitas dessas limitações podem ser minimizadas ou até evitadas" Renata Moretto - Endocrinologista

Veja abaixo algumas dicas para que os diabéticos mantenham a doença sob controle:





Controle regular da glicemia: monitorar os níveis de glicose no sangue ajuda a identificar variações e prevenir complicações, como hipoglicemia ou hiperglicemia.





monitorar os níveis de glicose no sangue ajuda a identificar variações e prevenir complicações, como hipoglicemia ou hiperglicemia. Alimentação equilibrada e consciente: uma alimentação adequada ajuda a manter o nível de glicose estável e evita picos que prejudicam o organismo. Priorize alimentos ricos em fibras (como verduras e legumes), carboidratos complexos e proteínas magras. Evite açúcar refinado e gorduras saturadas.





uma alimentação adequada ajuda a manter o nível de glicose estável e evita picos que prejudicam o organismo. Priorize alimentos ricos em fibras (como verduras e legumes), carboidratos complexos e proteínas magras. Evite açúcar refinado e gorduras saturadas. Prática regular de atividade física: exercícios ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzem a glicemia. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade moderada (como caminhada, natação ou dança) na maioria dos dias da semana. Sempre consulte o médico para adequar o tipo e a intensidade dos exercícios.





exercícios ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzem a glicemia. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade moderada (como caminhada, natação ou dança) na maioria dos dias da semana. Sempre consulte o médico para adequar o tipo e a intensidade dos exercícios. Manter a hidratação: água é fundamental para o bom funcionamento do organismo e para evitar a desidratação, que pode afetar os níveis de glicose. Beba água ao longo do dia, especialmente em dias quentes e durante os exercícios.





água é fundamental para o bom funcionamento do organismo e para evitar a desidratação, que pode afetar os níveis de glicose. Beba água ao longo do dia, especialmente em dias quentes e durante os exercícios. Acompanhamento médico regular: consultas periódicas com o endocrinologista e outros profissionais são essenciais para ajustar o tratamento e monitorar a saúde. Agende exames de rotina, como controle de colesterol e avaliação da saúde ocular, renal e cardiovascular, já que essas áreas podem ser afetadas pelo diabetes.





consultas periódicas com o endocrinologista e outros profissionais são essenciais para ajustar o tratamento e monitorar a saúde. Agende exames de rotina, como controle de colesterol e avaliação da saúde ocular, renal e cardiovascular, já que essas áreas podem ser afetadas pelo diabetes. Cuidados com os pés: pacientes com diabetes têm maior risco de feridas e infecções nos pés devido a problemas de circulação e sensibilidade. Examine os pés diariamente, mantenha-os hidratados e use calçados confortáveis. Consulte um especialista caso perceba feridas ou alterações.





pacientes com diabetes têm maior risco de feridas e infecções nos pés devido a problemas de circulação e sensibilidade. Examine os pés diariamente, mantenha-os hidratados e use calçados confortáveis. Consulte um especialista caso perceba feridas ou alterações. Controle do estresse: o estresse pode elevar os níveis de glicose no sangue. Pratique atividades de relaxamento, como meditação, respiração profunda e exercícios que aliviem a tensão.



Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, resultando em altas taxa de açúcar no sangue (hiperglicemia).

No diabetes tipo 1, o corpo não produz insulina porque o sistema imunológico ataca as células do pâncreas. Já no diabetes tipo 2, o corpo produz pouca insulina ou não consegue usá-la direito, geralmente por causa de fatores como o obesidade e estilo de vida.