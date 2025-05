Perda involuntária de urina

Entenda as cirurgias inovadoras para tratar a incontinência urinária grave

A condição afeta milhões de pessoas em todo o mundo, impactando significativamente na qualidade de vida

Publicado em 26 de maio de 2025 às 09:00

A incontinência urinária é definida como a perda involuntária de urina Crédito: Shutterstock

No Brasil, cerca de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de incontinência urinária, que costuma afetar 45% das mulheres e 15% dos homens acima de 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). A condição afeta milhões de pessoas em todo o mundo, impactando significativamente na qualidade de vida.>

A incontinência urinária é definida como a perda involuntária de urina, ou seja, a urina é perdida sem que a pessoa controle. Essa perda pode ocorrer durante atividades como tosse, espirro, risada, levantamento de peso, ou até mesmo sem nenhuma causa aparente. >

Entre os diversos tipos de incontinência urinária, a grave ou intensa, refere-se à perda involuntária de urina em grandes quantidades, de forma frequente. E que pode levar à redução do contato social, problemas nos relacionamentos e isolamento devido ao desconforto e vergonha associados.>

A eliminação da urina é controlada pelo sistema nervoso autônomo, mas pode ser comprometida nas seguintes situações: comprometimento da musculatura do assoalho pélvico, gravidez e parto, tumores malignos e benignos, doenças que comprimem a bexiga, obesidade, tosse crônica de fumantes, quadros pulmonares obstrutivos que geram pressão abdominal, bexigas hiperativas, infecção do trato urinário, prisão de ventre, estresse emocional, procedimentos cirúrgicos ou irradiação que lesem os nervos do esfíncter masculino.>

>

No Espírito Santo já é possível a realização de novos tratamentos mais eficazes. O doutor e professor José Tadeu Carvalho Martins que é urologista realizou, em março, no hospital Meridional Serra, duas cirurgias inéditas no estado. Uma delas foi a neuromodulação sacral, uma técnica inovadora e minimamente invasiva, que utiliza estímulos elétricos para regular a função da bexiga, do intestino e do assoalho pélvico. O procedimento, de alta complexidade, foi feito em um paciente, de 66 anos, com bexiga hiperativa refratária.>

O médico explica que foi o primeiro implante de neuromodulador sacral do sistema InterStim X, realizado no estado. É como um marca-passo ou chip para regular a bexiga. “É um dispositivo que dispensa recargas e com vida útil de mais de 10 anos, proporcionando uma melhoria significativa em relação aos modelos anteriores, pois reduz a necessidade de reintervenções cirúrgicas em longo prazo”, explicou.>

A tecnologia InterStim-X ajuda no tratamento da perda de urina, enviando impulsos elétricos para os nervos sacrais, que promovem o controle desses órgãos. Proporcionando, assim, alívio de sintomas e a melhora imediata do quadro clínico dos pacientes. >

O especialista aponta que essa técnica é indicada para pacientes com incontinência urinária, fecal e dor pélvica crônica que não responderam a tratamentos convencionais. Os benefícios da neuromodulação sacral incluem melhora significativa da qualidade de vida, redução dos sintomas e recuperação do controle sobre as funções corporais, proporcionando maior autonomia e bem-estar aos pacientes.>

Já a outra cirurgia foi a colocação do esfíncter urinário artificial AMS 800, com InhibiZone (um material com maior resistência contra infecção), em um paciente, com 76 anos, que estava em tratamento de incontinência urinária, após a realização da cirurgia de prostatectomia radical robótica para tratar câncer na próstata.>

Segundo Carvalho, o esfíncter urinário artificial é um dispositivo projetado para tratar a incontinência urinária, especialmente em pacientes que não responderam bem a outros tratamentos. Ele simula a função do esfíncter natural, controlando a liberação da urina da bexiga. “O InhibiZone é indicado para reduzir o risco de infecção, possui cobertura antibiótica de amplo espectro contra bactérias comumente associadas a infecções de implantes, se tornando muito eficiente, pois padroniza a abordagem cirúrgica e oferece resultados consistentes”, enfatizou.>

Entre os benefícios do procedimento está o controle da incontinência urinária grave, a melhoria na qualidade de vida e confiança das pessoas que sofrem com esse problema, além da discrição, pois o dispositivo é completamente interno, tornando-se uma solução reservada para os pacientes.>

