Infecção

O que é malária, doença que o fotógrafo Sebastião Salgado foi infectado

A família do fotógrafo informou que a causa da morte foi uma 'grave leucemia', desenvolvida a partir de uma malária contraída em 2010 na Indonésia

A família do fotógrafo informou em comunicado que a causa da morte foi uma "grave leucemia", desenvolvida a partir de uma malária contraída em 2010 na Indonésia, enquanto realizava seu projeto Gênesis. >

A malária é uma doença parasitária aguda causada por um parasita sanguíneo que é o plasmodium falciparum. Essa é a forma mais grave da malária. No Brasil, tem a malária que é mais frequente, mas geralmente não mata, causada pelo plasmodium vivax. >

"Somente em regiões remotas da Amazônia, no Brasil, em países como a África e em grande parte da Ásia, é mais frequente o aparecimento da malária, causada pelo plasmodium falciparum, como endêmica e causadora de mortes, principalmente em pessoas que não são da região, que não tem nenhuma imunidade contra a doença. É uma causa frequente de mortes de turistas que entram nessas regiões de mato", diz o infectologista Luis Henrique Barbosa Borges, da Rede Meridional.>

A infectologista Ana Carolina D'Ettorres conta que a malária é uma doença grave que tem prostração e febre alta com calafrio . "Uma característica da malária é que as febres são recorrentes. Pode ficar um, dois dias sem febre e voltar a ter recorrência da febre". >

A médica diz que a prevenção pode ser feita evitando o contato com o vetor, principalmente nas zonas de maior transmissão. "Em algumas situações a gente usa uma medicação profilática, dependendo do risco, mas é preciso avaliação de um médico para indicar a medicação. Existe cura para a malária. Alguns medicamentos são usados no tratamento da doença que é possível a cura, mas algumas formas da malária são extremamente graves e podem causar óbito".>