8 benefícios e pontos negativos do café para a saúde

A bebida é uma das fontes mais populares de cafeína, consumida diariamente por milhões de pessoas no mundo

No dia 24 de maio é celebrado o Dia Nacional do Café. A data foi instituída pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), em 2005, para marcar o início da colheita nas principais regiões cafeeiras do país. A bebida está presente no cotidiano de praticamente todos os brasileiros — desde o início da manhã até os momentos de pausa à tarde, acompanhando bolos e pães. Muitos apreciam não apenas seu sabor marcante, mas também os efeitos estimulantes que ele proporciona. >