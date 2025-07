Se cuida

6 motivos para comer arroz e feijão juntos

Veja como a combinação desses alimentos pode favorecer a saúde e o bem-estar

Publicado em 30 de julho de 2025 às 20:25

Juntos, o arroz e o feijão formam uma proteína completa Crédito: Imagem: Esin Deniz | Shutterstock

Todo dia na mesa da maioria dos brasileiros, o tradicional arroz com feijão, além de gostoso, faz bem para a saúde. Essa combinação, recentemente, foi reconhecida como um dos pratos mais saudáveis do mundo, segundo a Food and Agriculture Organization (FAO), da Organização das Nações Unidas (ONU). O clássico da nossa culinária ganhou status de exemplo de refeição completa, rica em fibras, vitaminas do complexo B, ferro e proteínas vegetais. >

“Essa combinação, transmitida de geração para geração, nos traz um senso de identidade cultural. Tanto o arroz quanto o feijão são alimentos antigos da humanidade e, ao longo de milhares de anos, são apreciados no mundo todo. Fáceis de cultivar e nutritivos, se separados não contêm todos os aminoácidos essenciais, mas, juntos, um complementa o que falta no outro, formando uma proteína completa”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, Nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2025. >

Segundo o médico, essa combinação pode ser ainda mais enriquecida, otimizando o valor nutricional e a digestibilidade, ao optar por arroz integral, adicionar vegetais e temperos, além de se atentar ao preparo adequado para aproveitar todos os nutrientes. >

A seguir, confira os benefícios de comer arroz e feijão juntos! >

>

1. Fonte de proteína completa

Separados, faltam alguns aminoácidos essenciais no arroz e no feijão. Juntos, se completam: o arroz fornece metionina e o feijão, lisina, formando uma proteína semelhante à de origem animal. Além disso, a combinação contém vitaminas e minerais essenciais, como folato (feijão) e manganês (arroz). >

2. Alto valor nutritivo

A combinação fornece energia (proveniente dos carboidratos do arroz), ferro, magnésio, zinco, vitaminas do complexo B e outros minerais importantes. Ambos os ingredientes também são boas fontes de fibras, que ajudam a promover a saúde digestiva, reduzir os níveis de colesterol e regular os níveis de açúcar no sangue. >

3. Melhor absorção de nutrientes

O arroz e o feijão contêm ácido fítico, composto que pode inibir a absorção de minerais como zinco, ferro e cálcio. Quando consumidos juntos, o ácido fítico de um alimento pode ser neutralizado pelo outro, melhorando a absorção de nutrientes. >

4. Controle do açúcar no sangue

Combinados, o arroz e o feijão possuem um Índice Glicêmico (IG) moderado, especialmente se o primeiro for integral, não causando picos rápidos de açúcar no sangue, garantindo níveis de energia sustentados, sem altas e quedas, associadas a alimentos com alto IG. >

A combinação entre arroz e feijão contribui para a saúde do coração Crédito: Imagem: Fanfo | Shutterstock

5. Aliados do coração

O feijão e o arroz possuem muitas fibras solúveis , que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol “ruim” (LDL), além de serem pobres em gordura saturada. >

6. Favorece a saciedade e o controle do peso

A junção de fibras e proteínas contribui para maior saciedade e evita que se busquem “petiscos” entre as refeições, o que auxilia na manutenção do peso. Mas atenção: o arroz e o feijão são ricos em carboidratos, podendo levar a um alto valor calórico quando consumidos juntos. Por isso, cuidado com as porções, em especial para quem faz dietas para perda de peso ou controle de diabetes. >

Arroz com feijão mais nutritivo e saboroso

Para maximizar os benefícios de comer arroz e feijão juntos, opte por arroz integral , quando possível, para aumentar o teor de fibras e nutrientes da sua refeição. Além disso, alterne os tipos de feijão para variar o perfil nutricional e o sabor das refeições. Adicione vegetais e especiarias para aumentar a densidade nutricional e o sabor. >

Cuidados com o preparo

Algumas pessoas podem apresentar inchaço , gases ou desconforto devido ao alto teor de fibras e carboidratos do arroz e feijão. Por isso, é importante o preparo correto, em especial do feijão, que deve ficar de molho por algumas horas antes de ser cozido. >

Tanto o arroz quanto o feijão contêm antinutrientes como ácido fítico, lectinas e taninos, que podem inibir a absorção de nutrientes. Embora sejam neutralizados quando consumidos juntos, certas pessoas são mais sensíveis a esses compostos. >

Por Edna Vairoletti >

