Confira os benefícios de beber água morna com limão todos os dias

A prática diária pode ajudar na digestão, na hidratação e até na prevenção de certas doenças, pois a fruta é rica em antioxidantes e anti-inflamatórios

A recomendação é ingerir a bebida durante ou após atividades físicas. (Shutterstock)

Beber água com limão é um hábito simples e pode fazer toda a diferença na saúde do corpo e no bom funcionamento do organismo. Tudo porque o ácido presente no limão promove o aumento da secreção dos ácidos gástricos, auxiliando no processo digestivo.

Segundo a nutricionista Karla Cypreste, essa prática diária pode ajudar na digestão, na hidratação e até na prevenção de certas doenças, pois a fruta é rica em antioxidantes e anti-inflamatórios.

De acordo com Karla, o ácido do limão estimula a produção de ácido clorídrico no estômago e bile no fígado, melhorando os processos digestivos. “Uma pessoa que sofre de problemas digestivos ou sente mal-estar após as refeições, a água com limão pode ser uma grande aliada”, afirma a nutricionista.

A água com limão também possui um efeito diurético. “A quantidade de água necessária para diluir o limão estimula a produção de urina, ajudando os rins a filtrarem o sangue e eliminarem toxinas do corpo. Isso pode ser benéfico para quem busca desintoxicar o organismo de forma natural”.

O consumo da água com limão deve ser imediato após o corte da fruta para garantir a biodisponibilidade dos nutrientes. Quanto ao melhor momento para consumir, Karla destaca que isso pode variar conforme a pessoa. "O limão é ácido, e consumi-lo em jejum pode, com o tempo, causar erosão no esôfago ou gastrite. Por isso, é importante avaliar cada caso", alerta.

A recomendação é ingerir a bebida durante ou após atividades físicas, aproveitando para repor os sais minerais perdidos no treino, ou durante as refeições, para proteger o estômago da acidez do limão. A água morna é ideal, pois extrai mais polifenóis do limão, proporcionando o máximo de bioativos ao corpo. “Entretanto, se a intenção for estimular a digestão e melhorar o trânsito intestinal, a água gelada pode ser uma opção interessante”, recomenda.

A nutricionista recomenda o consumo diário de meio limão espremido em um copo com aproximadamente 250 ml de água morna. No entanto, pessoas com condições como gastrite, estomatite ou sensibilidade ao ácido cítrico devem ter cautela, pois a bebida pode causar desconforto. Em casos mais graves, o uso excessivo e sem moderação pode levar a úlceras estomacais.

Apesar dos benefícios, é essencial não substituir a hidratação com água pura e diversificar a ingestão de frutas ao longo do dia. O limão é uma excelente fonte de vitamina C, ajudando na absorção de ferro durante as refeições, mas deve ser consumido com moderação.

