Açougueiro é baleado ao chegar para trabalhar na Serra

Um açougueiro de 36 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Jardim Carapina, na Serra. O homem foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves.





Conforme apuração da TV Gazeta, a vítima chegou ao trabalho por volta das 6h, mais cedo do que costumava chegar. O dono do estabelecimento não soube informar o motivo da mudança de horário.





Testemunhas contaram que um carro branco parou em frente ao local. Uma pessoa chamou o açougueiro pelo nome e, em seguida, foram efetuados os disparos. O atirador fugiu logo depois. A vítima trabalha na empresa há quase sete anos.





Quando os policiais chegaram ao local, perceberam que o celular do açougueiro havia desaparecido. A família aguarda a investigação para esclarecer o que motivou o ataque.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.





* Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.