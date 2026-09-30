Da sala de aula a projetos reais: programa forma novos talentos em tecnologia

Aprender uma nova tecnologia é apenas uma parte da preparação para entrar no mercado. Na prática, profissionais iniciantes também precisam lidar com projetos, prazos, clientes, trabalho em equipe e problemas reais, experiências que nem sempre fazem parte da formação acadêmica.
É com este objetivo que a Globalsys criou o Global Academy, um programa de formação voltado para estudantes de tecnologia, em parceria com empresas do setor. A iniciativa promove um contato direto com o dia a dia do mercado, com mentoria, envolvimento em projetos reais e oportunidades de efetivação.
O programa faz parte do GlobalOne, programa de transformação organizacional da Globalsys, e cumpre três papéis, segundo o CSO da Globalsys, Eduardo Glazar.
“O Global Academy garante a entrada contínua de talentos, com uma turma a cada semestre. Ela também reduz a dependência de poucos especialistas, porque conhecimento concentrado em poucas pessoas vira risco para a operação e para o cliente. Além disso, a iniciativa prepara a empresa para as demandas que mais crescem: sustentação de dados com confiabilidade, controle de custos em nuvem e uso de IA na construção de soluções", pontua.
A head de Customer Support da Globalsys, Sara Rodrigues, conta que a chegada dos trainees à área trouxe para o time uma oportunidade de aprimorar habilidades como a colaboração e o apoio. Para ela, as características que mais se destacam nos profissionais que passam pelo Global Academy são a resiliência, o engajamento e o comprometimento.
“A iniciativa é desafiadora e também ousada. Viabilizar a criatividade e a evolução dos profissionais, dentro da cultura e valores da Globalsys – conciliado com o que o mercado e suas expectativas. É um laboratório que permite acertos e ajustes para implantações de sucesso”, aponta.
Podem se candidatar ao programa estudantes matriculados em cursos técnicos ou graduação na área de tecnologia, a partir do primeiro período. As inscrições podem ser feitas por este formulário.
Eduardo ressalta que a Globalsys sustenta ambientes que não podem parar, como bancos de dados, infraestrutura em nuvem e aplicações críticas dos clientes. Profissionais que fazem esse trabalho, segundo ele, são escassos no mercado e levam anos para ganhar experiência, o que levou a empresa a formá-los “dentro de casa", com método e cultura próprios.
“O trainee assume demandas reais de forma gradual, sempre acompanhado por um tutor sênior da área, e só ganha mais responsabilidade quando comprova domínio do que já aprendeu. Assim o cliente continua atendido no padrão da Globalsys, e o trainee aprende resolvendo problemas de verdade", explica.
A formação comportamental dos trainees acontece em paralelo durante todo o ciclo, com foco em comunicação, trabalho em equipe e pensamento crítico, que contam na avaliação final do programa, junto com a parte técnica.
Adam da Victoria Ribeiro, trainee da área de Customer Support, conta que a experiência no Global Academy contribuiu para que sua formação fosse mais completa. Ele destaca, principalmente, sua evolução em habilidades comportamentais, conhecidas como soft skills, como comunicação e gestão de tempo, por exemplo.
“Eu esperava encontrar um ambiente onde eu iria evoluir tecnicamente como profissional da tecnologia, iria aprender novas tecnologias e participaria para fazer estar presente em demandas do setor. O que descobri foi muito mais do que isso, além de evoluir meu conhecimento técnico, o programa também deu atenção para habilidades de comunicação, gestão de tempo, e muito mais, junto ao fato de ter participado ativamente de um projeto real da empresa, fazendo a experiência ser completa", pontua.
Em um mercado cada vez mais exigente, Eduardo destaca que os profissionais têm que se tornar cada vez mais preparados para aprender e se adaptar. Por isso, o Global Academy tem se adaptado e busca equipar os talentos com as capacidades exigidas pelo setor.
“As trilhas já foram reorganizadas em torno de confiabilidade: bancos de dados com foco em disponibilidade e desempenho, continuidade de aplicações e operação em nuvem com gestão de custos. A meta é que, em seis meses, o talento esteja pronto para atuar nessas frentes, que concentram as demandas mais importantes da Globalsys e dos nossos clientes", afirma.
Tendo em vista as transformações do mercado, a empresa planeja abrir ainda o programa para profissionais em transição de carreira e para quem busca recolocação, junto com quem está começando.
“Quem vem de outra área traz experiência com cliente, prazo e pressão, e a convivência com os mais jovens acelera a formação dos dois grupos. Também vamos ampliar o uso de IA nas trilhas e trazer ex-trainees como mentores das novas turmas. Ao fim dos seis meses, queremos um profissional que assuma demandas reais da Globalsys e dos clientes já no primeiro dia após a formação e que use a IA para acelerar a análise e a execução, conferindo o resultado e respondendo por ele", finaliza o CSO da Globalsys.
- Site: www.globalsys.com.br
- Instagram: @soumaisglobalsys
- Mais informações sobre o Global Academy: www.globalsys.com.br/global-academy/