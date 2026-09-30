Da sala de aula a projetos reais: programa forma novos talentos em tecnologia

Aprender uma nova tecnologia é apenas uma parte da preparação para entrar no mercado. Na prática, profissionais iniciantes também precisam lidar com projetos, prazos, clientes, trabalho em equipe e problemas reais, experiências que nem sempre fazem parte da formação acadêmica.





É com este objetivo que a Globalsys criou o Global Academy, um programa de formação voltado para estudantes de tecnologia, em parceria com empresas do setor. A iniciativa promove um contato direto com o dia a dia do mercado, com mentoria, envolvimento em projetos reais e oportunidades de efetivação.





O programa faz parte do GlobalOne, programa de transformação organizacional da Globalsys, e cumpre três papéis, segundo o CSO da Globalsys, Eduardo Glazar.





“O Global Academy garante a entrada contínua de talentos, com uma turma a cada semestre. Ela também reduz a dependência de poucos especialistas, porque conhecimento concentrado em poucas pessoas vira risco para a operação e para o cliente. Além disso, a iniciativa prepara a empresa para as demandas que mais crescem: sustentação de dados com confiabilidade, controle de custos em nuvem e uso de IA na construção de soluções", pontua.