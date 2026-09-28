Falha mecânica pode ter causado tombamento de ônibus com mortes na BR 262 em Ibatiba

Uma falha mecânica pode ter causado o tombamento do ônibus de excursão que deixou três mortos e 45 feridos na BR 262, em Ibatiba, Região do Caparaó, no Espírito Santo, no último domingo (27). Segundo o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Viana, Marcel Haase, testemunhas relataram que o veículo teria perdido o freio ao passar pela chamada Curva da Ferradura, no km 151 da rodovia.





Haase ressaltou que a informação é preliminar e que a causa do acidente ainda será investigada. Uma equipe de perícia foi encaminhada ao local para analisar as circunstâncias do tombamento e apontar o que provocou o acidente.





“Todas as informações são preliminares, mas testemunhas no local disseram que o ônibus teria perdido o freio na curva da ferradura”, afirmou Haase em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo.





O ônibus, que pertence a uma empresa de Contagem, em Minas Gerais, retornava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a PRF, havia 48 pessoas no veículo.





Entre as três vítimas que morreram estão o motorista do ônibus e uma mulher, que morreram no local. A terceira vítima morreu enquanto recebia atendimento médico em uma ambulância. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.





Os 45 feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região, entre elas o Pronto Atendimento de Ibatiba, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e hospitais da Grande Vitória.