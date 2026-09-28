Quaest: Lula tem 39% e Flávio, 34% no 1º turno; os dois empatam no 2º turno

Esta é a primeira pesquisa Quaest sobre a disputa à Presidência desde a proibição das bets no País, anunciada por Lula na sexta-feira (25). Também é o primeiro levantamento do instituto a avaliar se houve impacto na corrida presidencial após a disseminação de uma notícia falsa que relacionava Flávio Bolsonaro à retirada do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.





Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.