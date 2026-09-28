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Eleições 2026

Quaest: Lula tem 39% e Flávio, 34% no 1º turno; os dois empatam no 2º turno

Pesquisa realizou 2.004 entrevistas entre os dias 24 e 27 de setembro e tem margem de erro de dois pontos porcentuais

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 11:19

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

28 set 2026 às 11:19

A seis dias da eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 34%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).

O atual presidente voltou a liderar no primeiro turno fora da margem de erro, o que não acontecia na semana passada. No último dia 21, a pesquisa mostrou Lula com 37% das intenções de voto e Flávio com 33%, primeira vez que os dois principais candidatos apareceram empatados tecnicamente, no limite da margem de erro. Em uma semana, a distância entre os dois passou de quatro pontos percentuais para cinco pontos percentuais entre os dois levantamentos.

O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) Agência Brasil  

O escritor Augusto Cury (Avante), que estava na terceira posição, oscilou de 6% para 4%. O candidato está empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, que se manteve com 4% nas últimas duas semanas.

Já o influenciador e ativista Renan Santos (Missão) se manteve em 3% em comparação com a semana passada.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) apareceu com 1%, a mesma porcentagem do levantamento da última semana.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista tem 42% de preferência, mesmo índice registrado pelo senador. Os votos brancos e nulos nesse cenário somam 13%, e os indecisos, 3%.

Na pesquisa divulgada no dia 21 de setembro, Flávio aparecia com 42%, ante 41% de Lula. Em uma semana, portanto, o senador permaneceu estável, enquanto o petista oscilou um ponto porcentual para cima, eliminando a diferença de um ponto que havia entre os dois.

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Esta é a primeira pesquisa Quaest sobre a disputa à Presidência desde a proibição das bets no País, anunciada por Lula na sexta-feira (25). Também é o primeiro levantamento do instituto a avaliar se houve impacto na corrida presidencial após a disseminação de uma notícia falsa que relacionava Flávio Bolsonaro à retirada do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.


Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

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