Quaest: eleitores do ES temem mais vitória de Lula do que volta da família Bolsonaro

Na mais recente pesquisa sobre intenção de votos no Espírito Santo, realizada pela Quaest a pedido da TV Gazeta, os eleitores também foram consultados sobre o que dá mais medo: a reeleição de Lula (PT) ou a volta da família Bolsonaro à Presidência da República. Para quase metade dos entrevistados, a maior apreensão é um novo mandato do petista.





A pesquisa reveloa que 46% têm mais medo da continuidade de Lula no comando do país, enquanto 37% declaram que seria pior a volta do clã Bolsonaro ao poder, com a eleição de Flávio (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que participa da disputa presidencial.





Outros 7% informam que têm medo da vitória dos dois candidatos e 2% afirmam não temer nenhum deles. Entre os entrevistados, 8% não souberam ou não quiseram responder à pergunta.