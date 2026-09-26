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Eleições 2026

Quaest: eleitores do ES temem mais vitória de Lula do que volta da família Bolsonaro

Na pesquisa, os entrevistados se manifestaram sobre a preocupação em relação à disputa para a Presidência da República

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 07:43

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 set 2026 às 07:43
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão na disputa pela Presidência da República
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão na disputa pela Presidência da República Arte AG

Na mais recente pesquisa sobre intenção de votos no Espírito Santo, realizada pela Quaest a pedido da TV Gazeta, os eleitores também foram consultados sobre o que dá mais medo: a reeleição de Lula (PT) ou a volta da família Bolsonaro à Presidência da República. Para quase metade dos entrevistados, a maior apreensão é um novo mandato do petista. 


A pesquisa reveloa que 46% têm mais medo da continuidade de Lula no comando do país, enquanto 37% declaram que seria pior a volta do clã Bolsonaro ao poder, com a eleição de Flávio (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que participa da disputa presidencial. 


Outros 7% informam que têm medo da vitória dos dois candidatos e 2% afirmam não temer nenhum deles. Entre os entrevistados, 8% não souberam ou não quiseram responder à pergunta. 

O levantamento mostra que, entre o eleitor que se identifica como lulista (90%) ou de esquerda não lulista (86%), o maior medo é a volta da família Bolsonaro ao poder. Entre os bolsonaristas (98%) e a direita não bolsonarista (91%), a preocupação maior é ter mais um mandato do Lula. 


Já entre os eleitores que se classificam como independentes, o temor maior é o retorno do bolsonarismo ao Palácio do Planalto, com 33% dos entrevistados declarando a preocupação de Flávio ser eleito. Outros 28% têm receio da possibilidade de Lula continuar no poder e 18% afirmam que têm medo dos dois. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.

Leia mais sobre Eleições:

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