Ceratocone tem cura? Conheça os sintomas e tratamentos

Você já ouviu falar sobre o ceratocone? É uma doença ocular progressiva que afeta a córnea, que é a estrutura transparente localizada na parte da frente do olho. A doença provoca um afinamento e uma alteração na curvatura da córnea, que vai assumindo um formato mais cônico, interferindo na qualidade da visão.





“Em um olho normal, a córnea apresenta uma curvatura regular e ajuda a direcionar a luz para a retina. No ceratocone, a córnea vai ficando mais fina e irregular e pode sofrer uma projeção para frente, adquirindo esse formato de cone”, diz o oftalmologista Bruno Valbon.





Essa alteração provoca principalmente um astigmatismo irregular, que pode gerar uma visão bastante distorcida e que, em alguns casos, não consegue ser corrigida adequadamente apenas com óculos.





Estudo publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia, realizado com 879 adultos, mostra que 45,8% dos participantes nunca tinham ouvido falar sobre a doença, enquanto apenas 31,5% afirmaram conhecer o ceratocone.