Rodrigo Faro volta à Globo com reality de estratégia 'Herança em Jogo'

De volta à Globo, Rodrigo Faro encara um desafio diferente em Herança em Jogo, reality Original Globoplay que estreou nesta sexta-feira, 25. Além de comandar a atração, ele interpreta O Testamenteiro, personagem responsável por conduzir os participantes em uma disputa marcada por alianças, manipulações, traições e decisões envolvendo uma herança de até R$ 1 milhão em barras de ouro.
Em entrevista ao Estadão, Faro contou que a possibilidade de atuar e apresentar ao mesmo tempo foi um dos principais motivos que o atraíram para o projeto. Segundo ele, a dinâmica foge do modelo tradicional de reality show ao colocar o comportamento dos participantes no centro da competição.
"Tá sendo maravilhoso. Porque é um reality absolutamente diferente de tudo o que a gente já viu no Brasil. (...) Eu sou meio que o agente do caos. E eu acho que esse é um reality psicológico. Ele coloca o comportamento humano absolutamente no centro dessa competição."
Na atração, inspirada no formato internacional The Inheritance, da All3Media, 13 participantes disputam a fortuna deixada por A Falecida, interpretada por Susana Vieira. O Testamenteiro funciona como o braço direito da personagem e é responsável por garantir que as regras do testamento sejam cumpridas.
Para Faro, o trabalho também representa uma oportunidade de explorar na televisão uma faceta diferente daquela associada ao apresentador ao longo da carreira.
O Testamenteiro não tem o mesmo comportamento do Faro que o público costuma ver no entretenimento. Na dinâmica do jogo, ele assume uma postura rígida, sarcástica e irônica, enquanto as intervenções feitas diretamente para os espectadores mantêm a figura conhecida do apresentador.
"Quando eu me dirijo à câmera, ao espectador, a quem tá vendo, aí é o Faro que todo mundo conhece. Mas quando eu tô inserido no jogo, dentro das regras, conversando com os participantes, eu sou um personagem. E um personagem austero, um personagem mais sério, sarcástico, irônico e que impõe as regras de qualquer maneira porque ele foi incumbido pela Falecida de que as regras deveriam ser seguidas", explicou.
Faro afirma que esse contraste foi importante para a construção da atração. Dentro da casa, O Testamenteiro aparece para alterar o rumo da competição, provocar os participantes e apresentar novas possibilidades para quem está disputando o prêmio.
"Na primeira vez que eles me viram, eu pensei: 'Caramba, se alguém falar 'dança, gatinho' eu não sei o que vai ser!' Só que eu já entrei com a cara de Testamenteiro, e ninguém falou nada. Eu entrei com um peso tão grande que todo mundo sentou assim e falou: 'Meu Deus, que Faro é esse?' Então, é muito legal poder brincar com esse lado ator também."
A frase que, segundo ele, resume a lógica do personagem também ajuda a definir a relação entre o apresentador e os concorrentes: "A casa é sua, mas as regras são minhas".
Em Herança em Jogo, a principal disputa não está necessariamente nas provas físicas, mas nas decisões tomadas ao longo da competição. O participante que se tornar o Herdeiro do Dia precisa decidir, na Sala do Cofre, se divide ou não o valor acumulado com os demais concorrentes.
Faro afirma que esse mecanismo provoca situações inesperadas e exige que os participantes pensem sobre cada movimento antes de agir.
"Não é aquele jogo que você vai estourar e vai fazer. É um jogo psicológico onde cada decisão, cada movimentação, cada aliança tem que ser meticulosamente pensada, porque uma decisão errada pode colocar tudo a perder."
Durante as gravações, o apresentador diz ter se surpreendido com o comportamento dos concorrentes. Ele cita situações em que participantes teriam escondido informações ou dado versões diferentes do que realmente aconteceu, mas evita revelar detalhes para não antecipar as reviravoltas.
"O público não faz ideia das coisas que vão acontecer nesse jogo. É inacreditável", afirmou.
Segundo Faro, esse comportamento também é parte da proposta central da atração: descobrir até onde cada pessoa está disposta a ir diante da possibilidade de ganhar muito dinheiro.
"Teve gente que não dividiu dinheiro e falou que dividiu, teve gente que falou que fez prova e não fez. (...) Nesse jogo cada movimento tem que ser calculado."
Outro elemento que, na avaliação de Faro, interfere diretamente na dinâmica é o fato de os participantes serem anônimos. Sem a exposição prévia de figuras conhecidas do público, eles chegam ao confinamento sem necessariamente carregar uma imagem que precisa ser preservada.
"Ninguém tem medo. O pessoal entra pra jogar, 'seja o que for, vamos fazer o que tiver que fazer, vamos viver isso aqui do começo ao fim', sem ficar preocupado com o que vão pensar deles, sem ficar preocupado como vai ser o julgamento, se eles serão cancelados ou não."
Para o apresentador, a ausência desse histórico com o público contribui para que os concorrentes se entreguem completamente à competição. Ao longo dos episódios, questões como confiança, estratégia, caráter, traição e manipulação são constantemente colocadas em jogo.
"Cada um vai ter o seu preferido, cada um vai falar: 'Caramba, eu não faria isso que ela fez, eu teria feito isso'. (...) Mas, se você tivesse lá, será que você agiria completamente diferente se eu colocar R$ 200 mil em barras de ouro na sua frente e falar: 'Ó, esse dinheiro pode ser seu?'"
Faro também afirma que, por já ter participado de uma competição na televisão, no Dança dos Famosos, consegue compreender parte da pressão enfrentada pelos participantes.
"Todo ser humano é imperfeito, é falho, e esse reality tá lá para testar até onde vai esse limite. A gente se pergunta muito isso: até onde vai esse limite, até onde a pessoa é capaz de ir para manipular uma situação, para esconder uma situação. Mas por que ela fez isso? Será que aquela grana é tão importante pra ela?"
Para ele, a atração acaba levando o público a refletir sobre as próprias decisões. "Vai ter gente que vai querer dividir, ser o bonzinho, e vai ver que aquela pessoa que ele ajudou não era tão legal assim. É a vida. Em dez episódios a gente vê um pouquinho do panorama do que é a vida."
Faro faz questão de dividir os méritos da atração com os participantes. Embora reconheça a presença dele e de Susana Vieira como parte importante da produção, afirma que o envolvimento dos concorrentes foi determinante para o resultado.
"Esse reality não é um reality de sucesso por causa da Susana Vieira ou do Faro. A gente contribui, mas o grande sucesso é o material humano que está lá, a galera que jogou, sangue nos olhos nas provas, na sala de reunião, na sala do cofre, na biblioteca."
Segundo ele, acompanhar a entrega dos participantes também alterou sua própria experiência nas gravações.
"Até pra mim, como apresentador, foi surpreendente o nível de dedicação de cada um deles, de envolvimento dentro do jogo. Isso foi algo que me chamou muito a atenção e eu fiquei muito feliz realmente com cada participante. Entregaram tudo e mais um pouco."
A chegada de Faro ao Grupo Globo também reacendeu nas redes sociais pedidos para que ele assumisse o comando do Big Brother Brasil. Questionado sobre a possibilidade, o apresentador evitou colocar o programa como um objetivo específico e fez questão de elogiar Tadeu Schmidt, atual apresentador da atração.
"No caso do BBB, a gente tem um cara carismático, maravilhoso, que eu amo, que é o Tadeu Schmidt, que está brilhando na frente do BBB. Ele mostrou a cara dele, trouxe personalidade, o BBB é um grande sucesso, tanto de audiência quanto comercial."
Faro, no entanto, deixou claro que continua interessado em projetos que representem alguma novidade em sua trajetória profissional.
"Eu, como apresentador, gosto de me desafiar. Todos os projetos que aparecem para mim, eu gosto de fazer coisas diferentes. Se olhar a minha trajetória, cada projeto tem uma cara, é um Faro diferente, porque eu busco isso."
Ele citou o Dança dos Famosos como exemplo de um trabalho que o colocou em uma posição diferente da habitual e disse que pretende manter essa disposição dentro do Grupo Globo.
"O que aparecer de projeto dentro da Globo, que me desafie, que me faça brilhar os olhos as pessoas pedem muito para eu voltar, 'você tem que voltar, você tem que voltar'. E aí eu deixo na mão de Deus. Eu deixo no momento certo, na hora certa."
Por enquanto, a prioridade é Herança em Jogo. Para Faro, a atração já representa uma nova possibilidade de mostrar seu trabalho diante das câmeras, inclusive em uma função que mistura apresentação e dramaturgia.
"Quando eu vi esse projeto, eu quis realmente dar a minha cara, trazer esse Testamenteiro, um personagem bastante forte, deixar claro para o espectador quando eu sou o apresentador e quando eu estou ali atuando com eles dentro do jogo."
Herança em Jogo estreia com três episódios - o primeiro deles terá exibição aberta para não assinantes. A produção terá novos capítulos liberados semanalmente às sextas-feiras: dois episódios em 2 de outubro, outros dois em 9 de outubro e os três últimos em 16 de outubro.
Com produção nacional da Formata, o reality é a primeira adaptação brasileira de The Inheritance. A direção-geral é de Rico Perez, com direção de Claudia Alves. O roteiro é assinado por Larri Andrade, Diego Tavares, Gustavo Rocha e Renata Seguro. A produção executiva é de Leonardo Lessa e Daniela Busoli, com direção de produção de Thiago Costa.