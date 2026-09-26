Rodrigo Faro volta à Globo com reality de estratégia 'Herança em Jogo'

"Na primeira vez que eles me viram, eu pensei: 'Caramba, se alguém falar 'dança, gatinho' eu não sei o que vai ser!' Só que eu já entrei com a cara de Testamenteiro, e ninguém falou nada. Eu entrei com um peso tão grande que todo mundo sentou assim e falou: 'Meu Deus, que Faro é esse?' Então, é muito legal poder brincar com esse lado ator também."