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Eleições 2026

2º turno: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 37% entre eleitores do ES, diz Quaest

No primeiro turno, a segunda rodada da pesquisa Quaest mostra que Flávio tem 37% e que Lula marca 31%, estando tecnicamente empatados no limite da margem de erro

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 19:53

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 set 2026 às 19:53
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam o Palácio do Planalto
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão na disputa para a Presidência da República
 Arte AG

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 46% das intenções de voto dos eleitores do Espírito Santo no segundo turno, contra 37% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pesquisa Quaest publicada nesta sexta-feira (25) mostra crescimento do senador em quatro pontos percentuais nas intenções de voto na segunda rodada de votação, enquanto o presidente oscilou um ponto positivamente.

A margem de erro da sondagem é de três pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. 


Em relação ao primeiro turno das eleições, a segunda rodada da pesquisa Quaest aponta que Flávio tem 37%. Já Lula marca 31% das intenções de voto. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.


Na sequência, mais distante, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), com 5%. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) marcam 3% cada um. Todos estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.

Os indecisos somam 13% e os que apontam voto branco, nulo ou não vão votar são 8%. Realizada a pedido da TV Gazeta, esta é a segunda pesquisa Quaest divulgada após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.

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