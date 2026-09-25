2º turno: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 37% entre eleitores do ES, diz Quaest

A margem de erro da sondagem é de três pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.





Em relação ao primeiro turno das eleições, a segunda rodada da pesquisa Quaest aponta que Flávio tem 37%. Já Lula marca 31% das intenções de voto. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.





Na sequência, mais distante, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), com 5%. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) marcam 3% cada um. Todos estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa.