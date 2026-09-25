Casagrande tem 25%; Meneguelli, 11%; e Contarato e Maguinha, 9% para o Senado no ES, diz Quaest

Renato Casagrande (PSB) segue liderando a preferência do eleitor para o Senado no Espírito Santo nas eleições do próximo dia 4 de outubro. Na nova pesquisa realizada pela Quaest a pedido da TV Gazeta, divulgada nesta sexta-feira (25), o ex-governador do Estado aparece com 25% das intenções de voto, oscilando negativamente três pontos em relação à pesquisa realizada em agosto.
Sérgio Meneguelli (PSD) aparece nesta rodada com 11% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Fabiano Contarato (PT) e Maguinha Malta (PL), ambos com 9%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Contarato e Maguinha seguem também tecnicamente empatados com Rose de Freitas (MDB), que tem 7%, e Evair de Melo (Republicanos), com 6%. Confira abaixo a variação de intenção de voto.
Marcos do Val (Avante) permanece com 4%. Assim, Fabiano Contarato, Maguinha Malta, Rose de Freitas e Evair de Melo também estão tecnicamente empatados na margem de erro com Marcos do Val.
Rodney Miranda (PRTB), Professor Fabian (PSol) e Callegari (DC) atingiram, cada um, 1%. Leonardo Monjardim (Novo) não pontuou.
No recorte espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 67% dos entrevistados afirmam que ainda estão indecisos. Na rodada anterior eles representavam 84% dos eleitores.
Neste ano, são duas vagas em disputa no Senado, hoje ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante). Na terceira vaga, está Magno Malta (PL), que continua no cargo até 2030, já que o mandato de senador é de oito anos.
Esta é a segunda pesquisa realizada após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro levantamento foi feito em agosto. O calendário prevê ainda mais um levantamento no primeiro turno e outros dois no segundo turno, se houver.
A Gazeta já havia publicado duas sondagens anteriores da Quaest, em abril e em julho. No entanto, não é possível comparar a preferência do eleitor com os outros levantamentos porque os cenários incluíam apenas candidatos cotados à época.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.
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