Casagrande tem 25%; Meneguelli, 11%; e Contarato e Maguinha, 9% para o Senado no ES, diz Quaest

Renato Casagrande (PSB) segue liderando a preferência do eleitor para o Senado no Espírito Santo nas eleições do próximo dia 4 de outubro. Na nova pesquisa realizada pela Quaest a pedido da TV Gazeta, divulgada nesta sexta-feira (25), o ex-governador do Estado aparece com 25% das intenções de voto, oscilando negativamente três pontos em relação à pesquisa realizada em agosto.





Sérgio Meneguelli (PSD) aparece nesta rodada com 11% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Fabiano Contarato (PT) e Maguinha Malta (PL), ambos com 9%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.





Contarato e Maguinha seguem também tecnicamente empatados com Rose de Freitas (MDB), que tem 7%, e Evair de Melo (Republicanos), com 6%. Confira abaixo a variação de intenção de voto.