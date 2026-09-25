Quaest no ES: Ricardo e Pazolini estão tecnicamente empatados no 2º turno

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparecem tecnicamente empatados em eventual confronto no segundo turno para o governo do Espírito Santo nas Eleições 2026. O dado é de uma nova rodada de pesquisa do Instituto Quaest, divulgada nesta sexta-feira (25) e realizada a pedido da TV Gazeta.
Ricardo tem 43% das menções de voto, contra 38% de Pazolini. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
O governador oscilou negativamente dois pontos percentuais (tinha 45%) em relação ao levantamento anterior, de 27 de agosto, enquanto o candidato do Republicanos variou positivamente três pontos percentuais (tinha 35%).
Em cenário de segundo turno contra Helder Salomão (PT), Ricardo Ferraço apareceu com 55% das menções de voto em agosto e agora tem 54%. Helder Salomão tinha 17% e agora tem 18%.
Já no cenário entre Pazolini e Helder, o ex-prefeito mantém nesta rodada os mesmos 53% do levantamento anterior. O petista registrou 19% em agosto e, agora, recebe 21% das menções de voto.
Cenário 1
Ricardo Ferraço (MDB): 43% (eram 45%)
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 38% (eram 35%)
Indecisos: 11% (eram 10%)
Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 10%)
Cenário 2
Ricardo Ferraço (MDB): 54% (eram 55%)
Helder Salomão (PT): 18% (eram 17%)
Indecisos: 13% (eram 13%)
Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 15%)
Cenário 3
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 53% (eram 53%)
Helder Salomão (PT): 21% (eram 19%)
Indecisos: 13% ((eram 13%)
Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 15%)
Eleições 2026
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-01978/2026.
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