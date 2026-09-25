Quaest no ES: Ricardo e Pazolini estão tecnicamente empatados no 2º turno

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparecem tecnicamente empatados em eventual confronto no segundo turno para o governo do Espírito Santo nas Eleições 2026. O dado é de uma nova rodada de pesquisa do Instituto Quaest, divulgada nesta sexta-feira (25) e realizada a pedido da TV Gazeta.





Ricardo tem 43% das menções de voto, contra 38% de Pazolini. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.





O governador oscilou negativamente dois pontos percentuais (tinha 45%) em relação ao levantamento anterior, de 27 de agosto, enquanto o candidato do Republicanos variou positivamente três pontos percentuais (tinha 35%).





Em cenário de segundo turno contra Helder Salomão (PT), Ricardo Ferraço apareceu com 55% das menções de voto em agosto e agora tem 54%. Helder Salomão tinha 17% e agora tem 18%.





Já no cenário entre Pazolini e Helder, o ex-prefeito mantém nesta rodada os mesmos 53% do levantamento anterior. O petista registrou 19% em agosto e, agora, recebe 21% das menções de voto.

Cenário 1

Ricardo Ferraço (MDB): 43% (eram 45%)

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 38% (eram 35%)

Indecisos: 11% (eram 10%)

Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 10%)





Cenário 2

Ricardo Ferraço (MDB): 54% (eram 55%)

Helder Salomão (PT): 18% (eram 17%)

Indecisos: 13% (eram 13%)

Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 15%)





Cenário 3

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 53% (eram 53%)

Helder Salomão (PT): 21% (eram 19%)

Indecisos: 13% ((eram 13%)

Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 15%)