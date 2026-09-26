ES tem cinco famílias para cada criança na fila de adoção

Para cada criança e adolescente disponível no Espírito Santo para adoção, há cinco famílias habilitadas a adotá-las. Atualmente, são 657 pretendentes para mais de 130 crianças e adolescentes aguardando por uma família. O desafio é que a grande maioria dessas crianças tem mais de 8 anos de idade ou tem irmãos, fugindo do padrão mais desejado por quem busca a adoção.





Idade e quantidade nunca foram empecilhos para Adriano Paiva Souza, 40 anos, e José Eugênio Castro Fernandes, 55. O casal adotou três irmãos, atualmente com idades entre 9 e 12 anos. Desde janeiro deste ano, eles são, legalmente, uma família. Mas essa história começou dois anos atrás, em agosto de 2024.