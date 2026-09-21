Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 41%, em um eventual segundo turno

Lula e Flávio agora estão empatados tecnicamente também no primeiro turno. O presidente tinha 36% e, agora, marcou 37%. Já o candidato do PL saiu de 31% para 33%. Com isso, a distância entre os dois caiu de cinco pontos porcentuais para quatro pontos porcentuais.





A rigor, as pesquisas não são diretamente comparáveis porque a rodada anterior não testou o nome do candidato Leonardo Avalanche (PRTB), que substituiu o inelegível Pablo Marçal (PRTB). Avalanche não pontuou.





No segundo pelotão, Cury tem 6%, Caiado, 4%, Renan, 3%, e Zema, 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos são 8% e brancos, nulos e quem respondeu que não vai votar somam 7%.