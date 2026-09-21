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Eleições 2026

Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 41%, em um eventual segundo turno

Os dois também aparecem empatados tecnicamente em pesquisa no primeiro turno, no qual o presidente marca 37% e o candidato do PL, 33%

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 19:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

21 set 2026 às 19:05

SÃO PAULO - O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 42% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 41%, mostra pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21).

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registra agora uma vantagem de 1 ponto porcentual em relação ao petista, menor do que a pesquisa do último dia 14, que apontava diferença de 2 pontos a favor de Flávio. No levantamento da semana passada, Flávio aparecia com 42%, ante 40% de Lula. A situação atual segue a de empate técnico entre os dois principais candidatos.

Senador Flávio Bolsonaro e presidente Luiz Inácio Lula da Silva
 A situação atual segue a de empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula Reprodução

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

Na simulação com outros candidatos, o atual presidente aparece em vantagem fora da margem de erro apenas no embate contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Nos demais confrontos, a situação é de empate técnico, mas com Lula numericamente à frente.

Lula aparece com 39% das intenções de voto contra 35% do escritor Augusto Cury (Avante). Na semana passada, Lula tinha 38% e Cury 36%.

Na disputa com Caiado, Lula tem 41%, e o adversário, 39%, mesmos números de uma semana atrás. Já na simulação contra Renan Santos (Missão), o petista marca 41%, ante 38% do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), também o mesmo cenário do dia 14 de setembro.

Contra Romeu Zema, Lula tem 46%, contra 32% do candidato do Novo. Uma semana atrás, o cenário era de 45% a 33% a favor do atual presidente.

Primeiro turno

Lula e Flávio agora estão empatados tecnicamente também no primeiro turno. O presidente tinha 36% e, agora, marcou 37%. Já o candidato do PL saiu de 31% para 33%. Com isso, a distância entre os dois caiu de cinco pontos porcentuais para quatro pontos porcentuais.


A rigor, as pesquisas não são diretamente comparáveis porque a rodada anterior não testou o nome do candidato Leonardo Avalanche (PRTB), que substituiu o inelegível Pablo Marçal (PRTB). Avalanche não pontuou.


No segundo pelotão, Cury tem 6%, Caiado, 4%, Renan, 3%, e Zema, 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos são 8% e brancos, nulos e quem respondeu que não vai votar somam 7%.

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