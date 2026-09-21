Foto de Flávio em safári na África do Sul reúne senador e advogado investigados no caso do INSS

SÃO PAULO - Uma fotografia de março de 2025 mostra o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao lado do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e do advogado Willer Tomaz durante uma viagem à África do Sul. A imagem, revelada pelo jornal O Globo, registra os três em um momento de descontração.





Weverton e Willer são investigados no caso das fraudes contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), esquema que se tornou público em abril daquele ano, após a viagem.