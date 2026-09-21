Zé Neto e Cristiano, Mariana Fagundes e Rionegro e Solimões fazem show gratuito no ES

Quatro dias de música sertaneja, tradição e diversão prometem movimentar Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, entre 24 e 27 de setembro. A Expo Guaçuí 2026 terá shows gratuitos de grandes nomes da música nacional, como Zé Neto & Cristiano, Mariana Fagundes, Rionegro & Solimões e Ícaro & Gilmar.





O evento terá entrada gratuita todos os dias. Além dos shows, a programação inclui concurso leiteiro, parque de diversões, apresentações de bandas e DJs.





A agenda musical começa na quinta-feira (24), com Mariana Fagundes como principal atração da noite. O show está marcado para 23h30. Antes dela, DJ Ollifer se apresenta às 20h, seguido pela banda Paralelo 80, às 21h30.





Além da programação musical, a Expo Guaçuí mantém atividades ligadas à produção agropecuária do município. O concurso leiteiro faz parte da programação e reúne produtores, reforçando a relação da exposição com a tradição rural da região.