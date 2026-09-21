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Zé Neto e Cristiano, Mariana Fagundes e Rionegro e Solimões fazem show gratuito no ES

Evento reúne grandes nomes do sertanejo, além de concurso leiteiro, parque de diversões e outras atrações
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 17:33

Zé Neto e Cristiano, Mariana Fagundes e Rionegro e Solimões fazem show gratuito no ES
Zé Neto e Cristiano, Mariana Fagundes e Rionegro e Solimões fazem show gratuito no ES Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress; Reprodução Instagram @rionegroesolimoes

Quatro dias de música sertaneja, tradição e diversão prometem movimentar Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, entre 24 e 27 de setembro. A Expo Guaçuí 2026 terá shows gratuitos de grandes nomes da música nacional, como Zé Neto & Cristiano, Mariana Fagundes, Rionegro & Solimões e Ícaro & Gilmar.


O evento terá entrada gratuita todos os dias. Além dos shows, a programação inclui concurso leiteiro, parque de diversões, apresentações de bandas e DJs.


A agenda musical começa na quinta-feira (24), com Mariana Fagundes como principal atração da noite. O show está marcado para 23h30. Antes dela, DJ Ollifer se apresenta às 20h, seguido pela banda Paralelo 80, às 21h30.


Além da programação musical, a Expo Guaçuí mantém atividades ligadas à produção agropecuária do município. O concurso leiteiro faz parte da programação e reúne produtores, reforçando a relação da exposição com a tradição rural da região.

Mariana Fagundes
Mariana Fagundes Reprodução Instagram @marianafagundesoficial
Confira a programação musical

Quinta-feira (24)

20h – DJ Ollifer

21h30 – Paralelo 80

23h30 – Mariana Fagundes


Sexta-feira (25)

20h – DJ Manux

21h30 – Samba MLK

23h30 – Ícaro & Gilmar


Sábado (26)

16h30 – Storm Band

18h30 – Red Snow

20h30 – DJ Manux

21h30 – Salvador

23h30 – Rionegro & Solimões


Domingo (27)

16h – Cleidinho

18h30 – Arnaldo

20h – DJ Ollifer

21h30 – Felipe Fernandes

23h30 – Zé Neto & Cristiano


SERVIÇO

Expo Guaçuí 2026

Quando: 24 a 27 de setembro

Onde: Guaçuí, Espírito Santo

Entrada: gratuita

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