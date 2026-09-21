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Eleições 2026

Capitão Assumção tem candidatura à Assembleia do ES liberada pela Justiça Eleitoral

Em 14 de setembro, deputado havia sido impedido de disputar o pleito em razão de multas eleitorais

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 18:21

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

21 set 2026 às 18:21
Deputado estadual Capitão Assumção
Capitão Assumção obteve autorização para reparcelamento de dívidas eleitorais Lucas S. Costa/Ales

A Justiça Eleitoral liberou, por unanimidade, a candidatura do deputado estadual Capitão Assumção (PL) para mais um mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O impedimento ao registro de candidatura do parlamentar estava relacionado ao não pagamento de multas eleitorais que somam R$ 50 mil.


Em voto acompanhado pelos demais juízes da Corte, a relatora do processo no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), juíza Isabella Rossi Naumann Chaves, afirmou que a mudança no entendimento fixado em 14 de setembro, quando o colegiado decidiu negar a candidatura de Assumção, ocorre porque houve autorização para reparcelamento da dívida eleitoral ligada ao candidato.


Em caso de não cumprimento da renegociação, os efeitos da decisão que barrou a candidatura do candidato voltam a valer.


Embora Isabella Naumann não tenha citado, durante o voto, os casos que levaram o deputado a ser multado pela Justiça Eleitoral, A Gazeta registrou pelo menos um dos episódios: em julho do ano passado, Assumção foi condenado pelo TRE-ES por calúnia contra o ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) durante a campanha de 2024. 

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