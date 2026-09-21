Cabelo caindo e pele sem viço após o frio? O culpado pode estar no seu prato

“Quando nos entupimos de calorias vazias e deixamos de lado a comida de verdade, o corpo entra em modo de economia de nutrientes. Ele irriga e protege os órgãos vitais internos e deixa os tecidos periféricos — como o cabelo e a pele — em último plano. É aí que a conta chega no espelho”, alerta a especialista, lembrando que problemas de queda capilar já afetam mais de 40 milhões de pessoas no país, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).