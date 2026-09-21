Ayrton Montarroyos, do The Voice, e João Camarero fazem show gratuito em Vila Velha

Quem gosta de música brasileira e programação cultural gratuita terá um motivo a mais para passar pelo Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, nesta semana. Como parte da 20ª Primavera dos Museus, o espaço recebe, no sábado (26), o show “Canções do Brasil”, com o cantor Ayrton Montarroyos, vice-campeão do The Voice Brasil, e o violonista João Camarero.





A apresentação começa às 15h30 e propõe uma viagem pela música popular brasileira, passando por samba-canção, bolero e outras canções marcadas pelo forte apelo melódico. No palco, a dupla aposta no formato voz e violão, com arranjos enxutos e uma leitura contemporânea de clássicos da música brasileira.





Montarroyos ganhou projeção nacional após participar do The Voice Brasil e acumula parcerias com nomes da música popular brasileira. Já João Camarero é reconhecido como um dos violonistas de sua geração e já acompanhou artistas como Maria Bethânia e Caetano Veloso.





O show integra a programação do Parque Aberto e tem entrada gratuita. Para participar, é necessário retirar o ingresso previamente pela plataforma de ingressos do Parque ou na recepção do espaço.