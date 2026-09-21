Ayrton Montarroyos, do The Voice, e João Camarero fazem show gratuito em Vila Velha

Quem gosta de música brasileira e programação cultural gratuita terá um motivo a mais para passar pelo Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, nesta semana. Como parte da 20ª Primavera dos Museus, o espaço recebe, no sábado (26), o show “Canções do Brasil”, com o cantor Ayrton Montarroyos, vice-campeão do The Voice Brasil, e o violonista João Camarero.
A apresentação começa às 15h30 e propõe uma viagem pela música popular brasileira, passando por samba-canção, bolero e outras canções marcadas pelo forte apelo melódico. No palco, a dupla aposta no formato voz e violão, com arranjos enxutos e uma leitura contemporânea de clássicos da música brasileira.
Montarroyos ganhou projeção nacional após participar do The Voice Brasil e acumula parcerias com nomes da música popular brasileira. Já João Camarero é reconhecido como um dos violonistas de sua geração e já acompanhou artistas como Maria Bethânia e Caetano Veloso.
O show integra a programação do Parque Aberto e tem entrada gratuita. Para participar, é necessário retirar o ingresso previamente pela plataforma de ingressos do Parque ou na recepção do espaço.
A Primavera dos Museus é uma iniciativa anual do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que acontece de 21 a 27 de setembro em instituições culturais de todo o país. Neste ano, o tema é “Museus para Todas as Pessoas”, com foco na acessibilidade e no pertencimento nos espaços de cultura e memória.
Além do show, o Parque Cultural Casa do Governador mantém a visitação gratuita ao seu acervo de 30 esculturas instaladas ao ar livre, com obras de artistas como Hélio Oiticica, José Bechara, Fernando Velázquez, José Carlos Vilar, Castiel Vitorino e Kyria Oliveira.
Também é possível participar de visitas mediadas conduzidas pelos educadores do Parque. As atividades acontecem sem necessidade de agendamento: de quarta a sexta-feira, às 14h30, e aos sábados, domingos e feriados, às 10h.
Também haverá bate-papos sobre democratização do acesso à arte nos dias 22, 24 e 25 de setembro. As atividades são gratuitas, têm classificação livre e não exigem inscrição prévia.
Encerrando a programação, no domingo (27), às 10h30, o educador Henrique Nascimento conduz a oficina “Desenho Botânico e Documentação da Agrofloresta”.
A atividade propõe uma caminhada pela agrofloresta do Parque, durante a qual cada participante poderá escolher uma planta para observar e registrar por meio do desenho, unindo arte, natureza e educação ambiental.
Primavera dos Museus no Parque Cultural Casa do Governador
Local: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha (ES)
Quando: de 21 a 27 de setembro
Show “Canções do Brasil”
Data: Sábado (26), às 15h30
Ayrton Montarroyos convida João Camarero
Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso na recepção do Parque ou previamente pela plataforma de ingressos do espaço.
Visitação ao acervo: terça a sábado, das 8h às 17h (última entrada às 16h); domingo, das 8h às 15h (última entrada às 14h).
Visitas mediadas: quarta a sexta-feira, às 14h30; sábados, domingos e feriados, às 10h. Não é necessário agendamento.
Exposição “IMAGINALIVRE!”: em cartaz até 1º de novembro, nos mesmos horários de visitação.
Programação do Museu Vale: gratuita, com classificação livre e sem necessidade de inscrição prévia