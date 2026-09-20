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À beira-mar

Pagode, praia e até flash tattoo: "Deu Praia" reúne música e experiências na Praia de Camburi

SambaDM, Samba Soul, Pagode do Abreu e Deixa Fluir fazem parte da programação, que terá ainda lounges, flash tattoo e massagem
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 10:00

SambaDM e Pagode do Abreu vão participar do "Deu Praia"
SambaDM e Pagode do Abreu vão participar do "Deu Praia" Reprodução Instagram @sambadm / @pagodedoabreu

Vem aí uma nova experiência que une pagode, praia e pôr do sol. O “Deu Praia” chega a Vitória com palco 360°, mais de cinco horas de pagode sem intervalo e atrações espalhadas pelo espaço. O evento acontece no próximo sábado (26), a partir das 15h, no Oasis Beach Club, na Praia de Camburi.


Os ingressos antecipados estão disponíveis a partir de R$ 30 na plataforma Meu Bilhete. No centro do espaço estará um palco 360°, que promete diminuir a distância entre artistas e público. A programação reúne nomes da cena capixaba em uma sequência de mais de cinco horas de pagode sem intervalo, com SambaDM, Samba Soul, Pagode do Abreu e Deixa Fluir. 


Além disso, o evento vai oferecer lounges, área de descompressão, barbearia, maquiagem, flash tattoo, massagem, estruturas para descanso e recargas de celular. 

"Deu praia" será no Oasis Beach Club
"Deu praia" será no Oasis Beach Club Instagram@oasisbeachclubvix

“O Deu Praia nasce do desejo de celebrar a essência do estilo de vida capixaba de uma forma mais próxima e integrada. Queremos que a Praia de Camburi seja o grande cenário de um encontro em que a música esteja no centro do espaço, o pé na areia e as experiências de marcas criem um dia memorável para a cidade”, destaca Matheus Cassol, produtor-geral do evento.

Serviço

DEU PRAIA 2026


Data: 26 de setembro 

Horário: a partir das 15h

Local: Oasis Beach Club, Praia de Camburi, Vitória

Atrações: SambADM, Samba Soul, Pagode do Abreu e Deixa Fluir.

Ingressos: A partir de R$30,00, na plataforma “Meu Bilhete”

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