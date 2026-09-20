Pagode, praia e até flash tattoo: "Deu Praia" reúne música e experiências na Praia de Camburi

Vem aí uma nova experiência que une pagode, praia e pôr do sol. O “Deu Praia” chega a Vitória com palco 360°, mais de cinco horas de pagode sem intervalo e atrações espalhadas pelo espaço. O evento acontece no próximo sábado (26), a partir das 15h, no Oasis Beach Club, na Praia de Camburi.





Os ingressos antecipados estão disponíveis a partir de R$ 30 na plataforma Meu Bilhete. No centro do espaço estará um palco 360°, que promete diminuir a distância entre artistas e público. A programação reúne nomes da cena capixaba em uma sequência de mais de cinco horas de pagode sem intervalo, com SambaDM, Samba Soul, Pagode do Abreu e Deixa Fluir.





Além disso, o evento vai oferecer lounges, área de descompressão, barbearia, maquiagem, flash tattoo, massagem, estruturas para descanso e recargas de celular.