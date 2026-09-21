Dia de São Mateus é celebrado em 21 de setembro: conheça 4 orações

São Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus e tradicionalmente reconhecido como autor do primeiro Evangelho do Novo Testamento, teve sua trajetória marcada pela conversão e pela evangelização. Antes de seguir Cristo, trabalhava como cobrador de impostos, função que era malvista por muitos judeus da época devido à associação dos publicanos com o sistema tributário romano e a práticas abusivas de cobrança. Segundo o relato bíblico, enquanto Mateus exercia seu trabalho, Jesus passou pelo local e o chamou com as palavras: “Segue-me”. Diante do convite, ele deixou sua antiga vida para acompanhar Cristo.