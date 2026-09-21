Homem é preso suspeito de sequestrar e estuprar jovem após festa em Rio Bananal

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de sequestrar, manter em cárcere privado e estuprar uma jovem de 21 anos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada de 12 de setembro, após uma festa no município. Segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu deixar o local e denunciar o caso após cumprir as exigências feitas pelo suspeito.





De acordo com o relato da vítima à polícia, ela foi perseguida de carro pelo suspeito após deixar o evento e teria sido obrigada a entrar no veículo. Em seguida, o homem a levou para o local onde morava e a manteve em cárcere. Ainda segundo o relato, o estupro teria ocorrido no imóvel.





Após a denúncia, policiais iniciaram as investigações e identificaram o suspeito. Ele foi localizado em casa, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.