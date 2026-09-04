Brasil pode sentir efeitos do 'super El Niño' na primavera; veja previsões para diferentes regiões

Ainda assim, os especialistas fazem uma ressalva que pode soar contraintuitiva em um ano de El Niño forte. "Os modelos estão indicando o avanço de algumas massas de ar frio na primeira quinzena de setembro, que devem provocar forte queda das temperaturas, especialmente no Sul", diz Arsego, acrescentando que o fenômeno também pode afetar parte do Sudeste e do Centro-Oeste.