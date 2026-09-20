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Sul do ES

Corpo é encontrado com pés e mãos amarrados às margens de rio em Cachoeiro

Publicado em

20 set 2026 às 18:56

O corpo de um homem foi encontrado com as mãos e os pés amarrados por uma corda na região conhecida como Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso foi registrado no início da tarde deste domingo (20). 


De acordo com a Polícia Militar (PM), moradores da região acionaram a corporação após encontrar o corpo, que tinha marcas de violência, às margens do Rio Itapemirim, abaixo da ponte.


O corpo já estava em avançado estado de decomposição, e não foi possível identificar a vítima.


A Polícia Científicas (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A ocorrência estava em andamento e não foram divulgados mais detalhes. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Norte do ES

Carro capota e deixa uma pessoa morta e três feridas na BR 101 em Ibiraçu

Publicado em 20/09/2026 às 14:53
Carro capotado na manhã deste domingo (20), na BR 101, em Ibiraçu Leitor | A Gazeta

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar. O acidente ocorreu por volta das 10h deste domingo (20), no km 211 da BR 101, zona rural de Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo. Não foi divulgada a identidade das vítimas nem a dinâmica do acidente. 


A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que o tráfego foi totalmente interditado. Depois, foi iniciado o sistema pare e siga. O trânsito foi totalmente liberado às 13h57.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima, de 71 anos, seria encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.


A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais detalhes, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Em caso de resposta, o texto será atualizado. 

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Criança atira no próprio braço ao manusear arma do tio PM em Guarapari

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Menino de 3 anos

Criança atira no próprio braço ao manusear arma do tio PM em Guarapari

Publicado em 20/09/2026 às 13:43

Um menino de 3 anos foi atingido por um tiro, na noite de sábado (19), no bairro Jabaraí, em Guarapari. A criança teria encontrado a arma do tio, um PM de 29 anos, e disparando acidentalmente contra o próprio braço.

O tio deixou a arma embaixo de uma toalha, sobre a cama, enquanto se arrumava para sair. Foi nesse momento que a criança encontrou a arma e atirou, ferindo-se acidentalmente. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, e já recebeu alta.


A Polícia Militar foi acionada após a criança dar entrada no hospital. No local, a arma do oficial foi apreendida, juntamente com o carregador e as munições, sendo conduzido pela PM até a Delegacia Regional de Guarapari.

Segundo a Polícia Civil, na delegacia, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, prevista no artigo 13 da Lei nº 10.826/2003. O policial militar foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Imagem de Arquivo Ricardo Medeiros

No âmbito administrativo, a Polícia Militar informou que vai adotar as medidas cabíveis para apurar as circunstâncias do fato, inclusive quanto à guarda e ao acesso ao armamento institucional.


Com informações da TV Gazeta.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Tráfico

Suspeito de tráfico é preso com drogas e mais de R$ 2,4 mil em Alegre

Publicado em 20/09/2026 às 13:07
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Suspeito de tráfico é preso com drogas e mais de R$ 2,4 mil em Alegre Crédito: Policia Civil

Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, na tarde de sábado (19), no bairro Vila Alta, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a PM, durante patrulhamento por volta das 16h, na Rua João Bravo, os militares abordaram o suspeito e encontraram com ele porções de maconha, cocaína e uma substância conhecida como “pak” (haxixe), além de R$ 2.412 em dinheiro e um aparelho celular.


 Ainda durante a ocorrência, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito. Em uma mochila foram encontrados um tablete e 18 porções de maconha, uma porção de “pak”, uma balança de precisão, R$ 17,95 em dinheiro e outro aparelho celular. Ao todo, segundo a PM, foram apreendidos  maconha, cocaína, porções de “pak”, material para enrolar as drogas, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 2.429,95 em dinheiro.


O suspeito foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso foi encaminhado para as providências cabíveis.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Tensão

Intenso tiroteio na madrugada assusta moradores de Serra Sede

Publicado em 20/09/2026 às 12:13

A madrugada deste domingo (20) foi de tensão para moradores do bairro Santo Antônio, na região de Serra Sede, em uma região próxima ao Jardim Botânico do Município, também conhecido como Horto Florestal. Por volta de 1h50, os moradores foram acordados com barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar. 

Inicialmente, a informação passada pelos moradores é de que os tiros foram trocados entre criminosos da região, até a Polícia Militar chegar ao local. A partir daí, a troca de tiros passou a ser contra a PM.


Moradores do bairro relataram ter ouvido mais de 100 disparos de armas de fogo durante a ação da PM no local.

Munições foram encontradas após confronto na Serra Leitor A Gazeta

Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada para verificar disparos de arma de fogo no bairro Santo Antônio, na Serra. E, ao se aproximarem, os policiais foram recebidos a tiros por vários indivíduos que portavam armas longas e pistolas, sendo necessário repelir a agressão.


Após o confronto, os suspeitos fugiram e não foram localizados. Não houve registro de feridos.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Educação do Campo

Inscrições até terça (22) para 160 vagas em cursos de Licenciatura na Ufes

Publicado em 20/09/2026 às 11:04
Vagas para cursos de Licenciatura em Educação do Campo na Ufes
Sâo 160 vagas para cursos de Licenciatura em Educação do Campo na Ufes Reprodução | Ufes

Termina nesta terça-feira (22) o prazo para se inscrever no processo seletivo dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ao todo, 160 vagas foram ofertadas pela instituição, 80 delas para Vitória e as outras 80 para São Mateus.


A inscrição deve ser feita por meio do link disponível no Portal de Seleções. O processo seletivo será realizado em uma etapa classificatória, por meio de prova de redação, que será aplicada nos campi de Goiabeiras e de São Mateus, na data provável de 11 de outubro. E as aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2027.

Vagas para três cursos!

- Linguagens (Língua Portuguesa, Artes, Literatura e Educação Física) - 40 vagas para Goiabeiras, em Vitória;

 

- Ciências Humanas e Sociais (Geografia, História, Sociologia e Filosofia) - 40 vagas para Goiabeiras, em Vitória, e 40 vagas para São Mateus; e


- Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) - 40 vagas para São Mateus.

Quem pode se inscrever?

As oportunidades se destinam preferencialmente a jovens e adultos residentes em comunidades do campo que concluíram ou estejam em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente.


E caso haja vagas remanescentes, elas serão ocupadas por pessoas que se enquadrarem nos seguintes perfis, de acordo com a ordem de classificação:

- Professores em exercício nas escolas do campo da rede pública que não possuam licenciatura na área de atuação;


- Professores ou outros profissionais da educação com atuação em experiências educacionais alternativas de educação do campo, vinculadas aos movimentos sociais ou sindicais do campo; e


- Professores ou outros profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem à ampliação do acesso à educação básica da população do campo.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Maria da Penha

Foragido é preso após tentar se esconder atrás de bomba de combustível em posto no ES

Publicado em 20/09/2026 às 11:01

Um homem de 35 anos que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso na tarde de sábado (19) em Presidente Kennedy, também no Sul do Espírito Santo.


Segundo a PM, o homem foi flagrado por câmeras de videomonitoramento em atitude suspeita em um posto de combustíveis, no Centro da cidade. Uma equipe foi até o local para averiguar a situação e, ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou se esconder atrás de uma bomba de combustível. 


Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um revólver calibre 32, carregado com cinco munições intactas. Na consulta aos dados do suspeito, os agentes também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, foi arbitrada fiança, mas o valor não foi pago. Além disso, o mandado de prisão que estava em aberto foi cumprido. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
No porta-malas

Suspeito é preso com mais de 3 kg de maconha em Montanha

Publicado em 19/09/2026 às 16:19
Com suspeito, foram apreendidos aproximadamente 3,1 quilos de maconha
Com suspeito, foram apreendidos aproximadamente 3,1 quilos de maconha Polícia Civil

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Penal, na noite de sexta-feira (18), em um assentamento na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Com ele, foram apreendidos aproximadamente 3,1 quilos de maconha.

 

Segundo as forças de segurança, as equipes receberam informações de que o suspeito estaria armazenando drogas em uma casa para um grupo criminoso que atua nos bairros Palhinha, Ciprestes e Angelo Depollo. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito, que afirmou estar guardando um material a pedido de um amigo.

 

Na presença de uma testemunha, o homem entregou aos policiais uma embalagem que estava no porta-malas de um Volkswagen Gol. Dentro do veículo, foram encontrados três tabletes e meio de uma substância semelhante à maconha, que totalizaram aproximadamente 3,1 quilos. Um celular também foi apreendido durante a ação.


O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Montanha e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Depois, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Acidente na BR 101 deixa cinco feridos em Cariacica

Publicado em 19/09/2026 às 12:35

Cinco pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na BR 101, em Cariacica, na Grande Vitória, durante a madrugada deste sábado (19). Uma câmera de monitoramento registrou o acidente, que aconteceu por volta das 5h15. Assista:

A Ecovias Capixaba, que administra a rodovia no Espírito Santo, informou que atuou no atendimento junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a empresa, um dos envolvidos ficou gravemente ferido e os outros quatro tiveram ferimentos de média gravidade.


O tráfego no trecho foi desviado para o acostamento durante os atendimentos. As faixas  da pista foram liberadas por volta das 7h30.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Ataque em distribuidora deixa dois jovens mortos em Aracruz

Publicado em 19/09/2026 às 11:43
Dois homens foram assassinados a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (19). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o atirador se aproximou do estabelecimento, disparou contra os clientes e fugiu em uma motocicleta.

As vítimas morreram no local e foram identificadas como Mateus da Silva Luna, de 22 anos, e Iago Santana Souza, de 20. A perícia da Polícia Científica foi acionada e os corpos foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
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Bazar

Cabide Solidário distribui roupas e calçados de graça em Vitória

Publicado em 19/09/2026 às 09:01
Cabide Solidário acontece neste sábado (19) no Centro de Vitória
Cabide Solidário acontece neste sábado (19), no Centro de Vitória Divulgação/PMV

O Centro de Vitória recebe, na manhã deste sábado (19), mais uma edição do Cabide Solidário, ação que distribui gratuitamente roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação.


Entre os itens disponíveis estão calças, saias, bermudas, blusas, vestidos, calçados, bolsas e acessórios, além de roupas íntimas e absorventes higiênicos.


O Cabide Solidário é realizado das 9h às 13h, no estacionamento entre a Praça Getúlio Vargas e a Igreja Batista, no Centro de Vitória.

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