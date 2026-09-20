Corpo é encontrado com pés e mãos amarrados às margens de rio em Cachoeiro

O corpo de um homem foi encontrado com as mãos e os pés amarrados por uma corda na região conhecida como Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso foi registrado no início da tarde deste domingo (20).





De acordo com a Polícia Militar (PM), moradores da região acionaram a corporação após encontrar o corpo, que tinha marcas de violência, às margens do Rio Itapemirim, abaixo da ponte.





O corpo já estava em avançado estado de decomposição, e não foi possível identificar a vítima.





A Polícia Científicas (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A ocorrência estava em andamento e não foram divulgados mais detalhes.