Fluminense impõe sexta derrota consecutiva ao Corinthians no Brasileiro

SÃO PAULO - O Corinthians chegou na tarde de domingo (20) à sua sexta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Em sua casa, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe alvinegra foi superada por 3 a 1 pelo Fluminense, que contou com dois gols de Hulk e um de Serna para ganhar terreno na tabela de classificação.

A formação tricolor chegou aos 48 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação. Já os comandados de Fernando Diniz, em crise após a eliminação na Copa Libertadores, vivem situação cada vez mais perigosa na competição nacional. Estão na 14ª posição, com 32 pontos, apenas três à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, o Grêmio.