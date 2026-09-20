AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Fluminense impõe sexta derrota consecutiva ao Corinthians no Brasileiro
Crise do time alvinegro

Fluminense impõe sexta derrota consecutiva ao Corinthians no Brasileiro

Timão perdeu para o Fluminense por 3 a 1 na Neo Química Arena e está apenas três pontos à frente da zona de rebaixamento

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 19:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2026 às 19:31
O atacante Hulk celebra um de seus dois gols na vitória do Fluminense sobre o Corinthians no estádio de Itaquera, em São Paulo
O atacante Hulk celebra um de seus dois gols na vitória do Fluminense sobre o Corinthians no estádio de Itaquera, em São Paulo Marina Garcia/Fluminense FC
SÃO PAULO - O Corinthians chegou na tarde de domingo (20) à sua sexta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Em sua casa, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe alvinegra foi superada por 3 a 1 pelo Fluminense, que contou com dois gols de Hulk e um de Serna para ganhar terreno na tabela de classificação.
A formação tricolor chegou aos 48 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação. Já os comandados de Fernando Diniz, em crise após a eliminação na Copa Libertadores, vivem situação cada vez mais perigosa na competição nacional. Estão na 14ª posição, com 32 pontos, apenas três à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, o Grêmio.
O jogo começou e terminou com protestos dos torcedores de preto e branco em Itaquera. Foi a nona derrota do clube em sua casa na temporada, a pior marca desde a inauguração do estádio, em 2014. O número supera os oito reveses de 2021, ano em que boa parte das partidas foi realizada sem torcida, por causa da pandemia de Covid-19.

Leia Mais 

Flávia e Nory levam ouro em jornada de cinco medalhas do Brasil na Copa do Mundo

Vôlei: Brasil vence Sul-Americano e está na Olimpíada 2028

Wahine começa com etapas preliminares e capixaba brilhando na Master

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fluminense Corinthians Campeonato Brasileiro Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O aventureiro britânico que partiu do Chile e há 28 anos percorre o mundo a pé
Imagem de destaque
Mulher denuncia vizinha por ameaça de morte e homofobia em Vila Velha
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros e encontrado debaixo de motocicleta em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados