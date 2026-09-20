Fluminense impõe sexta derrota consecutiva ao Corinthians no Brasileiro

SÃO PAULO - O Corinthians chegou na tarde de domingo (20) à sua sexta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Em sua casa, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe alvinegra foi superada por 3 a 1 pelo Fluminense, que contou com dois gols de Hulk e um de Serna para ganhar terreno na tabela de classificação.
A formação tricolor chegou aos 48 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação. Já os comandados de Fernando Diniz, em crise após a eliminação na Copa Libertadores, vivem situação cada vez mais perigosa na competição nacional. Estão na 14ª posição, com 32 pontos, apenas três à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, o Grêmio.
O jogo começou e terminou com protestos dos torcedores de preto e branco em Itaquera. Foi a nona derrota do clube em sua casa na temporada, a pior marca desde a inauguração do estádio, em 2014. O número supera os oito reveses de 2021, ano em que boa parte das partidas foi realizada sem torcida, por causa da pandemia de Covid-19.