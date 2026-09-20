Vôlei: Brasil vence Sul-Americano e está na Olimpíada 2028

Notícias relacionadas:Contra a Argentina, Brasil é tetracampeão mundial de futsal down.Flávia Saraiva é ouro nas assimétricas da Copa do Mundo de ginástica.Brasil bate Suíça e avança na Copa Davis.Desde 1964, estreia do voleibol, a seleção masculina do Brasil não ficou de fora de uma edição olímpica. Além da vaga, essa vitória também confirmou o 34ª título do Campeonato Sul-Americano.