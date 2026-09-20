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Seleção masculina

Vôlei: Brasil vence Sul-Americano e está na Olimpíada 2028

Vaga nos jogos de Los Angeles veio após vitória de 3 a 0 sobre a Argentina no Rio de Janeiro

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 17:11

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 set 2026 às 17:11
Brasil vence a Argentina e se classifica para as Olimpíadas de Los Angeles
Brasil vence a Argentina e se classifica para as Olimpíadas de Los Angeles Dhavid Normando/CBV

A seleção masculina de vôlei está classificada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A vaga foi conquistada com a vitória sobre a Argentina por 3 sets a 0 na manhã deste domingo (20), no ginásio do Maracanazinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Diante de um público de 11.968 pessoas, o time do técnico Bernardinho fez 25/20, 25/23 e 25/20.

Notícias relacionadas:Contra a Argentina, Brasil é tetracampeão mundial de futsal down.Flávia Saraiva é ouro nas assimétricas da Copa do Mundo de ginástica.Brasil bate Suíça e avança na Copa Davis.Desde 1964, estreia do voleibol, a seleção masculina do Brasil não ficou de fora de uma edição olímpica. Além da vaga, essa vitória também confirmou o 34ª título do Campeonato Sul-Americano.

O comando foi do oposto Darlan, maior pontuador da partida com 23 acertos. A seleção do Campeonato, que reúne os melhores jogadores do torneio, foi formada pelo oposto Darlan, o levantador Cachopa, os ponteiros Adriano e Aravena (Chile), os centrais Flávio e Loser (Argentina), e o líbero Massimino (Argentina).

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