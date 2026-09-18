Campeão olímpico, Bruno Schmidt planeja 'pit stop' para abraçar filhos durante Dez Milhas Garoto

Para a maioria dos 20 mil corredores que vão disputar a 35ª Dez Milhas Garoto, no dia 27 de setembro, a missão será percorrer os 16,1 quilômetros entre Vitória e Vila Velha sem parar. Para Bruno Schmidt, porém, existe uma parada programada no meio do caminho. E ela nada tem a ver com o desempenho na prova.





O campeão olímpico de vôlei de praia pretende combinar com a esposa um ponto do percurso onde possa encontrar os filhos gêmeos, Luiz Felipe e Luiz Miguel, de pouco mais de um ano. A ideia é simples: parar por alguns segundos, dar um abraço nos meninos e voltar a correr rumo à linha de chegada.





“Vou combinar com a minha esposa de, em determinado ponto, saber que eles vão estar ali. Vou passar correndo e parar para dar um abracinho rápido. Acho que eles vão curtir, e eu mais ainda”, conta Bruno.





Morador de Vila Velha, o ex-atleta vai participar da Dez Milhas Garoto pela segunda vez. A estreia aconteceu em 2023, quando completou a prova em 1h10min. Na ocasião, ainda com o condicionamento físico dos tempos de atleta, conseguiu um resultado que o surpreendeu.





Agora, a realidade é diferente. Advogado e pai de dois filhos pequenos, Bruno divide a rotina entre o trabalho, a família e os exercícios que consegue encaixar na semana. Corrida, academia e pedal continuam presentes, mas com uma mudança importante: o esporte deixou de ser profissão e passou a ser uma forma de cuidar da saúde.





“Sou um apaixonado por esportes. Antigamente era meu trabalho, com muita cobrança, busca por resultados, uma coisa não tão prazerosa como as pessoas acham que é. Hoje em dia é um prazer. A flexibilidade da corrida encaixa no pouco tempo que tenho, pois o esporte agora entra como busca por manter a longevidade, saúde, qualidade de sono”, explica.





Durante a carreira, Bruno evitava correr em pisos duros por causa do impacto provocado pelos saltos constantes na areia. Depois de deixar as competições, decidiu finalmente participar da corrida que acompanhava de longe desde criança.





“Sempre tive um namoro bem grande com a Dez Milhas Garoto. Cresci vendo o pessoal correr, mas enquanto competia no vôlei de praia, só ficava olhando. Na época de atleta, eu evitava ao máximo correr em piso duro em função do desgaste com os saltos na areia. Assim que parei de jogar, marquei de participar”, lembra.