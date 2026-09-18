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Revisão para o Enem

Vila Velha realiza aulão gratuito de Literatura e Redação neste sábado (19)

As inscrições para completar as 200 vagas do projeto Estudando+ são gratuitas e ainda estão abertas

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 16:31

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

18 set 2026 às 16:31

Já revisou Literatura nesta semana? Treinou alguma redaçãoSe a resposta for não, ainda dá tempo para os concurseiros! Na manhã de sábado (19), o Estudando+ promove mais um aulão gratuito no auditório do Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, reunindo professores para falar sobre os temas mais importantes para estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os concursos públicos.


As vagas são limitadas e vão sendo preenchidas conforme as inscrições via formulário (clique aqui). Então, quem quiser garantir lugar precisa se cadastrar antes. Não há custos para inscrição.

Preparação para o Enem exige prática constante de leitura e escrita, segundo especialista Freepik

Quem vai comandar a aula deste sábado é o professor e escritor Fábio Kiefer, que adianta o foco do encontro: a redação do Enem e o uso dos clássicos da literatura brasileira como repertório para a prova, para além da Língua Portuguesa.


"A redação do Enem cobra cinco competências e, dentro delas, há a parte gramatical e o conhecimento do padrão formal da língua, mas há também uma parte muito importante que é o aluno ter repertório sociocultural. A gente vai tentar diversificar e falar de todas essas áreas ao longo das duas horas de aula", explica.


Sobre os temas que mais aparecem nas provas, Kiefer explica que tudo passa pelos eixos temáticos de cada área de atuação do candidato, mas destaca alguns assuntos recorrentes no Enem, como diversidade, pluralidade, tolerância religiosa e minorias sociais.


"Felizmente, são temas já trabalhados nos clássicos, que são atemporais e tratam de temas pertinentes até hoje. Se você pega Os Sertões, o livro fala da origem da primeira favela, com os soldados que voltam da Guerra de Canudos para o Rio de Janeiro", diz.

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Quem lê mais escreve melhor

Com uma turma que deve reunir tanto estudantes do ensino médio quanto concurseiros, o professor diz que a estratégia é equilibrar o conteúdo para os dois públicos, com o foco na leitura. "A redação é um divisor de águas tanto no Enem quanto em concursos públicos. Uma coisa que enfatizo muito nas minhas aulas é a leitura, porque quem lê escreve melhor, fala melhor e, sobretudo, articula melhor as ideias", afirma.


Por ser professor de literatura, Kiefer pretende mostrar como autores como Machado de Assis podem virar repertório para qualquer tema de redação e cita os títulos "O Cortiço", de Aluísio Azevedo, e "Os Sertões", de Euclides da Cunha, como indicações que são bastante cobradas em prova.


Entre as recomendações de leitura mais contemporâneas, ele indica os autores Itamar Vieira Junior e Carla Madeira, já que, na visão dele, "provavelmente ainda vão se tornar clássicos também da nossa literatura". Mas a dica principal é "ler o que você gosta de ler", inclusive mangá ou quadrinhos, no caso dos alunos mais jovens. O professor acredita que o gosto pela leitura vem antes da profundidade.


A Biblioteca Pública Municipal Major Fraguinha, no Centro Cultural da Prainha, também separou livros relacionados aos temas trabalhados nos aulões. Os exemplares podem ser retirados e devolvidos por lá ou no próprio dia da aula, no auditório do parque.

Estudando por conta própria

Para quem não vai conseguir participar do aulão, mas está estudando sozinho em casa, Kiefer aposta em três dicas: bons sites de estudo; prática constante de redação; e alguém para corrigir os textos, seja um professor ou plataformas digitais especializadas. Ele próprio compartilha dicas de Língua Portuguesa em sua conta do Instagram (@portuguessemchute).

Professor de Português e Redação, Fábio Kiefer usa clássicos da literatura brasileira como repertório na escrita Acervo Pessoal

Para o professor, a parte técnica da escrita, como introdução, desenvolvimento, conclusão e uso de conectivos entre parágrafos, dá para estudar sozinho, mas o avanço real depende de feedback. "A redação é prática. À medida que o aluno exercita, vai melhorando. Às vezes faz uma boa introdução, mas o desenvolvimento deixa a desejar ou precisa trabalhar melhor a conclusão. É importante ter alguém para corrigir e dar dicas", afirma.


De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o sucesso da última edição e o aumento da procura levaram à ampliação para 200 vagas por aulão. O objetivo do Estudando+ é garantir mais oportunidades de formação para diferentes públicos, além de integrar os estudantes aos equipamentos culturais locais.

Os próximos aulões acontecem neste sábado (19), com foco em Língua Portuguesa, Literatura e Redação, e no dia 10 de outubro, com foco em Física e Matemática.

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