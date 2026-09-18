Vila Velha realiza aulão gratuito de Literatura e Redação neste sábado (19)

Quem vai comandar a aula deste sábado é o professor e escritor Fábio Kiefer, que adianta o foco do encontro: a redação do Enem e o uso dos clássicos da literatura brasileira como repertório para a prova, para além da Língua Portuguesa.





"A redação do Enem cobra cinco competências e, dentro delas, há a parte gramatical e o conhecimento do padrão formal da língua, mas há também uma parte muito importante que é o aluno ter repertório sociocultural. A gente vai tentar diversificar e falar de todas essas áreas ao longo das duas horas de aula", explica.





Sobre os temas que mais aparecem nas provas, Kiefer explica que tudo passa pelos eixos temáticos de cada área de atuação do candidato, mas destaca alguns assuntos recorrentes no Enem, como diversidade, pluralidade, tolerância religiosa e minorias sociais.





"Felizmente, são temas já trabalhados nos clássicos, que são atemporais e tratam de temas pertinentes até hoje. Se você pega Os Sertões, o livro fala da origem da primeira favela, com os soldados que voltam da Guerra de Canudos para o Rio de Janeiro", diz.