Tarot semanal: previsão para os signos de 21 a 27 de setembro de 2026

Segundo as cartas do Tarot, a semana poderá trazer aprendizados, mudanças e situações que exigirão mais equilíbrio emocional dos signos. Enquanto alguns poderão se deparar com responsabilidades e decisões importantes, outros encontrarão espaço para novas experiências, aproximações e recomeços. As cartas também reforçam a importância da paciência e de observar os acontecimentos com clareza, reconhecendo o momento de deixar para trás o que já não faz sentido.