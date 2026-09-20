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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 21 a 27 de setembro de 2026

Os arcanos trazem mensagens sobre diferentes áreas da vida e ajudam a compreender as tendências que poderão marcar a semana
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 17:55

O tarot indica uma semana de decisões importantes e novas experiências para os signos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock)
O tarot indica uma semana de decisões importantes e novas experiências para os signos Crédito: Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock

Segundo as cartas do Tarot, a semana poderá trazer aprendizados, mudanças e situações que exigirão mais equilíbrio emocional dos signos. Enquanto alguns poderão se deparar com responsabilidades e decisões importantes, outros encontrarão espaço para novas experiências, aproximações e recomeços. As cartas também reforçam a importância da paciência e de observar os acontecimentos com clareza, reconhecendo o momento de deixar para trás o que já não faz sentido.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries — 3 de Espadas

O ariano deverá lidar com verdades importantes e buscar mais maturidade emocional (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O ariano deverá lidar com verdades importantes e buscar mais maturidade emocional Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

Segundo a carta “3 de Espadas”, a semana poderá trazer uma verdade importante ou uma situação que exigirá mais maturidade emocional . Evite alimentar preocupações além do necessário. Encare o que precisa ser resolvido e siga mais leve.

Touro — O Hierofante

A semana favorecerá os estudos e compromissos para o taurino (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
A semana favorecerá os estudos e compromissos para o taurino Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

A carta “O Hierofante” indica que conselhos, aprendizados e decisões mais tradicionais estarão em destaque. A semana favorecerá estudos, compromissos e situações que pedirão responsabilidade. Ouvir alguém experiente poderá ajudar bastante.

Gêmeos — Pajem de Espadas

O geminiano deverá ficar atento às novidades e evitar conclusões precipitadas (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O geminiano deverá ficar atento às novidades e evitar conclusões precipitadas Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” trará novidades, conversas e informações que movimentarão os próximos dias. Esteja atento ao que acontecerá ao seu redor e evite conclusões precipitadas. Uma descoberta poderá mudar sua maneira de enxergar uma situação.

Câncer — 2 de Ouros

O canceriano deverá buscar equilíbrio entre as diferentes áreas da vida (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O canceriano deverá buscar equilíbrio entre as diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

Conforme a carta “2 de Ouros”, será importante encontrar equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Trabalho, compromissos e questões pessoais poderão exigir jogo de cintura. Com organização, você conseguirá administrar tudo melhor.

Leão — 10 de Paus

O leonino deverá estabelecer prioridades e preservar a própria energia (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O leonino deverá estabelecer prioridades e preservar a própria energia Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

A carta “10 de Paus” mostra que a semana pedirá atenção ao excesso de responsabilidades . Talvez você esteja tentando carregar mais do que realmente precisa. Divida tarefas, estabeleça prioridades e preserve sua energia.

Virgem — Ás de Espadas

O virginiano deverá usar sua objetividade para cortar aquilo que vem causando confusão (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O virginiano deverá usar sua objetividade para cortar aquilo que vem causando confusão Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

A carta “Ás de Espadas” trará clareza mental e decisões importantes marcarão a semana. Uma conversa ou percepção poderá finalmente colocar fim em uma dúvida. Use sua objetividade para cortar aquilo que vem causando confusão.

Libra — 7 de Ouros

O libriano deverá ter paciência e continuar cuidando daquilo que está construindo (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O libriano deverá ter paciência e continuar cuidando daquilo que está construindo Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

Segundo a carta “7 de Ouros”, os resultados poderão não aparecer na velocidade que você gostaria, mas existirá progresso acontecendo. Continue cuidando daquilo que vem construindo. A paciência será essencial.

Escorpião — A Morte

O escorpiano passará por transformações importantes (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O escorpiano passará por transformações importantes Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

A carta “A Morte” mostra que transformações importantes chegarão para encerrar uma fase e abrir espaço para outra. Não tenha medo das mudanças necessárias. Algo que termina agora poderá permitir um recomeço muito mais alinhado com você.

Sagitário — Cavaleiro de Copas

O sagitariano viverá boas experiências emocionais (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O sagitariano viverá boas experiências emocionais Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

Conforme a carta “Cavaleiro de Copas”, convites, aproximações e boas experiências emocionais poderão marcar os próximos dias. A semana favorecerá romances, criatividade e conversas que aproximarão pessoas.

Capricórnio — Rei de Espadas

O capricorniano deverá agir com estratégia e racionalidade (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O capricorniano deverá agir com estratégia e racionalidade Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

A carta “Rei de Espadas” indica que será necessário agir com estratégia e racionalidade. Decisões profissionais ou pessoais poderão exigir mais firmeza. Evite agir apenas pela emoção e observe os fatos antes de tomar uma decisão.

Aquário — 5 de Paus

O aquariano deverá evitar conflitos desnecessários (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O aquariano deverá evitar conflitos desnecessários Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

A carta “5 de Paus” mostra que pequenos conflitos, disputas ou diferenças de opinião poderão surgir. Evite transformar divergências simples em grandes problemas. Direcione essa energia para desafios produtivos.

Peixes — 6 de Espadas

O pisciano deverá buscar escolhas que trarão mais tranquilidade (Imagem: dowjohns | Shutterstock)
O pisciano deverá buscar escolhas que trarão mais tranquilidade Crédito: Imagem: dowjohns | Shutterstock

A carta “6 de espadas” indica que uma fase mais tranquila começa a se aproximar. A semana favorecerá o afastamento de situações desgastantes, mudanças de perspectiva e escolhas que trarão mais paz para sua vida.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.

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