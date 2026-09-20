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Ginástica artística

Flávia e Nory levam ouro em jornada de cinco medalhas do Brasil na Copa do Mundo

Flavinha e Nory sobem ao topo do pódio no encerramento da etapa da Hungria da competição de ginástica

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 17:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2026 às 17:16
Brasil fecha Copa do Mundo de ginástica com mais cinco pódios
Brasil fecha Copa do Mundo de ginástica com mais cinco pódios CBG/Divulgação
SÃO PAULO - O último dia de disputas na etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística teve cinco medalhas brasileiras, duas delas de ouro. Flávia Saraiva, por seu desempenho na trave, e Arthur Nory, com boa apresentação na barra fixa, subiram ao topo do pódio na cidade de Szombathely.
O Brasil teve ainda duas pratas (Flávia no solo e Rebeca Andrade na trave) e um bronze (Lorrane Oliveira no solo) no domingo (20). E fechou a competição com cinco medalhas, uma vez que Flavinha já havia conquistado o título das barras assimétricas no sábado (19).
A carioca de 26 anos foi o grande destaque do país na competição, com três pódios. Na decisão da trave, foi parte de uma dobradinha verde-amarela com Rebeca, que, mesmo com um desequilíbrio grande, obteve nota 13,600. Andrade ficou atrás da campeã, que levou o ouro com 13,600.
Saraiva teve bom desempenho também no solo. Apresentando-se ao som das músicas "Homem com H" e "Asa Branca", ela registrou 13,433 e ficou apenas 0,033 atrás da americana Dulcy Caylor. Completou o pódio a brasileira Lorrane Oliveira, com 12,933.
Na disputa musculina, o Brasil teve representantes nas finais das barras paralelas e na barra fixa. Nas paralelas, Lucas Bitencourt obteve a quarta colocação. Na fixa, Arthur Nory cravou uma grande série, com 14,133, e conquistou o primeiro lugar.

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