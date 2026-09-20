Equipe de campanha de deputada do ES é atingida por explosivo caseiro em Cachoeiro

Para Jack Rocha, os dois atos têm características de violência política de gênero e não podem ser tolerados.





"A tentativa de tirar as pessoas das ruas com suas ideias é antidemocrática. E isso tem acontecido muito com mulheres, numa tentativa de silenciamento e desmobilização. Esse fato de Cachoeiro, em que um agente da Polícia Militar grava stories nas redes sociais ironizando a situação, torna tudo mais grave. Esse tipo de ação não pode ser minimizada", avalia.





A deputada pontua que ataques a candidaturas de mulheres, sobretudo do campo progressista, não são um fato isolado no Espírito Santo. Jack Rocha lembra que coordena a bancada feminina na Câmara Federal e tem o relato de outros episódios de violência política de gênero pelo país, como em Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.





"A violência política contra candidaturas de mulheres não pode ser naturalizada, afirmar que é 'só uma bombinha', 'só um machucadinho'. Ao minimizar, quem perde é a democracia porque ninguém pode ter medo de ir às ruas, seja demonstrando a sua posição política, seja apoiando uma candidatura. A democracia se faz com liberdade e respeito."





Nos casos em que sua equipe foi atingida, Jack espera que haja a identificação dos responsáveis e punição para cada um deles. "E que sirva para que outros não cometam essa prática", conclui.





Vale lembrar que a violência política de gênero é crime, com pena de reclusão de um a quatro anos, mais o pagamento de multa.





As polícias Civil e Militar foram procuradas para tratar do caso de Cachoeiro, mas não houve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.