Educação precisa estar no centro do debate eleitoral do Espírito Santo

Em uma eleição, é natural que diferentes urgências disputem a atenção dos candidatos e dos eleitores. Mas poucas decisões de um governador têm efeitos tão duradouros quanto aquelas tomadas na Educação.
É na escola pública que se constroem oportunidades, se enfrentam desigualdades e se prepara uma geração inteira para participar da vida em sociedade e do desenvolvimento socioeconômico do país.
Por isso, conhecer em profundidade o que os candidatos ao Governo do Espírito Santo propõem para a área interessa não apenas a quem vive o dia a dia da Educação, mas a toda a sociedade capixaba.
A própria população reconhece a importância do tema. Pesquisa realizada pelo Instituto Ideia mostra que 87% dos capixabas defendem que a Educação esteja entre as três prioridades do próximo governo e 75% afirmam que a atuação do governo estadual na área influencia seu voto.
As expectativas também se traduzem em demandas concretas: 59% apontam melhores salários e condições de trabalho para os professores entre as prioridades para os próximos anos; 88% consideram que melhorar a alfabetização deve ser prioridade dos candidatos; e 83% defendem a expansão do ensino técnico.
Esse debate ganha ainda mais relevância porque o Espírito Santo chega a 2026 com avanços que precisam ser reconhecidos e aprofundados. No Saeb 2025, o Estado avançou na aprendizagem em todas as etapas avaliadas e ocupa posições de destaque no Ideb: 5º lugar nos Anos Iniciais e Finais e 2º no Ensino Médio.
Na última etapa da Educação Básica, segue acima da média nacional e registrou avanço em Matemática: a proporção de estudantes com aprendizagem adequada passou de 9,1% para 13,4% entre 2023 e 2025.
A boa posição no ranking, porém, não significa que o desafio esteja superado. No Ensino Médio, por exemplo, a aprendizagem adequada em Língua Portuguesa ficou praticamente estagnada. Em Matemática, 45,6% dos estudantes permanecem abaixo do nível básico, percentual que piorou no período.
Os resultados aumentam a responsabilidade de quem pretende governar o Estado e reforçam a importância de o eleitor colocar a aprendizagem no centro do debate. Mais do que perguntar o que os candidatos farão pela educação, é preciso saber como pretendem preservar o que funciona, corrigir o que não tem produzido os resultados esperados e enfrentar as desigualdades, garantindo aprendizagem a todas as crianças e jovens, com especial atenção ao desafio da Matemática.
Com esse objetivo, o Todos Pela Educação vem promovendo sabatinas com candidatos aos governos de diferentes estados brasileiros. No Espírito Santo, a iniciativa é realizada em parceria com o ES em Ação. No dia 22 de setembro, vamos receber Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) em entrevistas individuais para conhecer e aprofundar suas propostas e prioridades para a Educação Básica capixaba.
As sabatinas são uma oportunidade de aprofundar o debate e dar mais clareza às propostas apresentadas pelas candidaturas. Seu papel é fazer as perguntas, detalhar caminhos e tornar mais claros os compromissos assumidos para a Educação.
Quanto mais concretas forem as discussões durante a campanha, mais elementos a sociedade terá para acompanhar as políticas implementadas e cobrar, ao longo dos quatro anos seguintes, aquilo que foi apresentado à população.
O Espírito Santo já demonstrou que políticas educacionais consistentes podem produzir resultados. O próximo passo é garantir continuidade onde houve avanço e ambição onde ainda há distância entre a escola que temos e a escola a que cada estudante tem o direito de estar.
Dar prioridade à Educação no debate eleitoral é também discutir que futuro queremos construir para o Estado e para o país. Conhecer propostas, confrontá-las com os dados e acompanhar os compromissos apresentados pelos candidatos contribui para um debate público mais informado sobre o futuro da Educação capixaba.