Educação precisa estar no centro do debate eleitoral do Espírito Santo

Em uma eleição, é natural que diferentes urgências disputem a atenção dos candidatos e dos eleitores. Mas poucas decisões de um governador têm efeitos tão duradouros quanto aquelas tomadas na Educação.





É na escola pública que se constroem oportunidades, se enfrentam desigualdades e se prepara uma geração inteira para participar da vida em sociedade e do desenvolvimento socioeconômico do país.





Por isso, conhecer em profundidade o que os candidatos ao Governo do Espírito Santo propõem para a área interessa não apenas a quem vive o dia a dia da Educação, mas a toda a sociedade capixaba.

A própria população reconhece a importância do tema. Pesquisa realizada pelo Instituto Ideia mostra que 87% dos capixabas defendem que a Educação esteja entre as três prioridades do próximo governo e 75% afirmam que a atuação do governo estadual na área influencia seu voto.