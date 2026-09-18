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Eleições 2026

A Gazeta e CBN realizam debate com candidatos ao governo do ES na terça-feira (22)

Encontro terá transmissão ao vivo no site, na rádio, nas redes sociais e em plataformas de streaming a partir das 10h

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 14:03

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

18 set 2026 às 14:03
Debate com candidatos ao governo do Espírito Santo será realizado na terça-feira (22), na sede da Rede Gazeta.
Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão foram convidados a participar do debate Arte A Gazeta

Faltando poucos dias para o primeiro turno das Eleições 2026, A Gazeta e CBN Vitória realizam, na próxima terça-feira (22), às 10h, o debate com os candidatos ao governo do Espírito Santo. O encontro será uma oportunidade para que os eleitores conheçam melhor os concorrentes ao cargo e suas propostas para diferentes áreas que afetam a população capixaba.


Participam do debate os candidatos Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição; Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e Helder Salomão (PT), deputado federal. Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), estabelecidas em reunião com representantes das campanhas, o encontro inclui os candidatos de partidos ou federações com pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional. 


Realizado presencialmente na sede da Rede Gazeta, em Vitória, o debate será transmitido em todas as plataformas de streaming e redes sociais do portal e da rádio. A duração será de duas horas e a mediação será feita pelo editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, e pela âncora da rádio, Fernanda Queiroz.

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Ao todo, serão quatro blocos de perguntas e respostas:


  • O primeiro deles terá uma apresentação dos candidatos e das regras do debate, seguida por uma rodada de perguntas entre os três concorrentes. Neste bloco, cada candidato faz uma pergunta em até 30 segundos e responde a uma pergunta, em até 2 minutos, uma única vez. Haverá réplica (30 segundos) e tréplica (1 minuto).
  • No segundo bloco, jornalistas da Rede Gazeta questionam os candidatos. Serão duas rodadas de perguntas, com respostas de até 2 minutos, réplica de 30 segundos e tréplica de 1 minuto
  • A dinâmica do terceiro bloco será de perguntas entre os candidatos com temas sorteados ao vivo. Nesta fase, cada candidato perguntará e responderá sobre um tema diferente em cada rodada. Há réplica e tréplica.
  • Por fim, o quarto bloco terá uma rodada de tema livre e cada candidato perguntará e responderá uma vez, com os mesmos tempos de resposta, réplica e tréplica.

Após o debate, os concorrentes terão oportunidade de fazer suas considerações finais em até 1 minuto.

Não são permitidas onfensas à honra nem uso de tablets, celulares ou outros dispositivos eletrônicos. Os participantes poderão levar material de consulta em papel, mas estarão proibidos de exibir documentos para as câmeras. Eles também não poderão usar roupas ou adereços com propaganda política.


Também foram convidados representantes de instituições como o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o Ministério Pùblico Federal (MPF-ES), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), a Polícia Federal (PF), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Transparência Capixaba. 


Geraldo Nascimento destaca que o debate é o principal momento para os candidatos e os eleitores antes do dia das eleições.


"É quando os candidatos são questionados por aqueles que mais querem vencer no debate de ideias, que são os oponentes. O que se espera é que desses questionamento surjam propostas, soluções para problemas que mudem a qualidade de vida das pessoas. No fundo, é o que o eleitor espera: uma vida melhor. E isso pode ser garantido ao eleitor em eventos como esse. Por isso, damos muito valor a esse momento que ajuda a reforçar a democracia, fundamental para esse olhar em função do povo."


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