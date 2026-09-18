'Nunca descartaria' possível interferência de Trump nas eleições brasileiras, diz autor do perfil de Moraes na New Yorker

A coisa desceu à questão do voto pelo correio, com a alegação de que estrangeiros indocumentados poderiam enviar cédulas assim e fraudar o sistema. Ficou claro, com as eleições de meio de mandato chegando e com os democratas favoritos, que essa tentativa de Trump era uma tentativa não de provar a sua teoria, mas de impedir milhões de eleitores de votar. Porque quem são a maioria dos eleitores por correio? Pelo que entendo, são majoritariamente eleitores democratas em áreas rurais e afro-americanos, que tradicionalmente votam no partido. Foi, falando sem rodeios, uma tentativa de roubar a eleição de volta para os republicanos.