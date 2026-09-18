Recuperação judicial da Apex: as aparências enganam

Nem tudo que se vê é o que parece ser. É o que concluo a respeito do recente tumulto gerado pela inclusão dos veículos de investimento na recuperação judicial do Grupo Apex. Primeiro, vamos delimitar ao leitor como funcionam os veículos de investimento, para depois explicar por que a inclusão é a melhor saída, ao contrário do que parece à primeira vista.





Em sua atuação, o Grupo Apex constituiu vários veículos cujos recursos provêm de investidores, por meio de ofertas privadas de investimento, estruturadas sob a forma de Sociedades em Conta de Participação.





O investidor passa a ser tratado como "sócio participante", responsável por integralizar sua cota, e o veículo de investimento é o "sócio ostensivo", quem administra o negócio e se obriga perante terceiros. Daqui já se conclui que cada operação tem patrimônio próprio, a Apex é mera sócia, e o patrimônio é do grupo de investimento.