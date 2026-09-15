Caso Apex: investidores tentam impedir que imóvel seja incluído em recuperação judicial

A crise financeira da Apex abriu uma nova frente de disputa na Justiça, desta vez envolvendo os empreendimentos imobiliários estruturados pelo grupo. Investidores responsáveis por 74% do capital aplicado no veículo ligado ao Vizzo — imóvel localizado em Jardim Camburi, Vitória, desenvolvido em parceria pela Construtora Mazzini e pela Apex Partners — pediram a exclusão da BRM Apex INV RE Vizzo Participações Ltda. da recuperação judicial da companhia.





O pedido foi protocolado nesta terça-feira (15) pelo advogado Lucas Pimenta Júdice. A tese dos investidores é que os recursos destinados ao empreendimento não pertencem à Apex e, por isso, não deveriam ser submetidos à recuperação judicial junto com as dívidas gerais do grupo.





A Apex foi procurada para comentar o pedido, mas não enviou posicionamento até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.





A discussão começou após a Apex apresentar à Justiça, na segunda-feira (14), o pedido de recuperação judicial, etapa que sucede à tutela cautelar obtida pelo grupo em agosto. A empresa busca reorganizar suas dívidas e manter as atividades enquanto negocia com os credores. Entre as medidas solicitadas está a suspensão, por 180 dias, de ações e execuções relacionadas aos créditos sujeitos à recuperação.