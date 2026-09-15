Homem é preso após ameaçar ex-companheira por Pix em Cariacica; veja as mensagens

Um homem de 31 anos foi preso após enviar ameaças à ex-companheira por meio de transferências bancárias via Pix, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a vítima, o suspeito chegou a fazer cerca de 50 transferências de poucos centavos em uma única semana. As mensagens ameaçadoras eram enviadas na descrição dos pagamentos que eram enviadas para a vítima.
Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o homem foi preso no dia 12 de setembro, após os registros de descumprimento de uma medida protetiva serem reunidos e encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e ao Ministério Público.
Entre as mensagens enviadas pelo suspeito estavam frases como "eu te bati pouco", "agora você vai ver", "tô indo aí no seu serviço" e "vou te pegar".
A vítima contou que havia bloqueado o ex-marido nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, mas ele encontrou outra forma de entrar em contato. "Cada Pix que chegava, meu coração acelerava. Chegavam muitas transferências. Não conseguia bloquear. Tentei contato com o banco e nada", relatou.
A mulher tinha uma medida protetiva contra o homem desde março deste ano. Segundo ela, o documento foi solicitado depois que o suspeito invadiu a casa dela e a agrediu.
“Ele bateu minha cabeça no chão, dando chutes, socos. Consegui levantar e gritar, foi quando me deu chute e rasgou minha cara. Procurei a patrulha e ele foi preso. Depois tudo começou de novo. Tem dois meses que ele foi solto”, contou.
Após os novos episódios de ameaça, a mulher procurou a Patrulha Especializada da Mulher, em Cariacica, e passou a receber acompanhamento da equipe.
Segundo a chefe da Patrulha da Mulher, Maria Beatriz, todos os comprovantes das transferências foram registrados e encaminhados às autoridades responsáveis pela investigação.
"Nós, como instituição de segurança, temos o nosso papel e a vítima também. Esse acompanhamento acontece a partir do momento que as mulheres entram em contato com o telefone institucional da Patrulha", explicou.
De acordo com a Maria Beatriz, a equipe passou a acompanhar a rotina da vítima para reforçar a segurança durante atividades cotidianas, como os deslocamentos para o trabalho e para o transporte público.
Os registros de descumprimento da medida protetiva foram reunidos pela Patrulha Especializada da Mulher e encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e ao Ministério Público. A partir da documentação, foi expedido um mandado de prisão contra o suspeito.
Segundo Maria Beatriz, o Judiciário considerou a periculosidade do caso e autorizou a prisão. O homem foi localizado e preso no dia 12 de setembro.
A vítima afirmou que espera que o ex-companheiro permaneça preso e que possa retomar a rotina com segurança. Ela relatou ainda que, uma das mensagens, o homem teria dito que, caso fosse preso, sairia da prisão com mais ódio e a mataria.
"Ele precisa ficar preso porque tenho dois filhos pequenos que dependem de mim", afirmou.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Cariacica. Ele foi autuado em flagrante por ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e liberado para responder em liberdade após o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.
*Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta