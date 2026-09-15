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"Te bati pouco"

Homem é preso após ameaçar ex-companheira por Pix em Cariacica; veja as mensagens

Vítima relatou ter recebido cerca de 50 transferências de poucos centavos em uma semana, com mensagens ameaçadoras no campo de descrição

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2026 às 17:40

Um homem de 31 anos foi preso após enviar ameaças à ex-companheira por meio de transferências bancárias via Pix, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a vítima, o suspeito chegou a fazer cerca de 50 transferências de poucos centavos em uma única semana. As mensagens ameaçadoras eram enviadas na descrição dos pagamentos que eram enviadas para a vítima.


Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o homem foi preso no dia 12 de setembro, após os registros de descumprimento de uma medida protetiva serem reunidos e encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e ao Ministério Público. 


Entre as mensagens enviadas pelo suspeito estavam frases como "eu te bati pouco", "agora você vai ver", "tô indo aí no seu serviço" e "vou te pegar".

Suspeito enviada Pix de R$ 0,01 para ameaçar a ex-companheira

A vítima contou que havia bloqueado o ex-marido nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, mas ele encontrou outra forma de entrar em contato. "Cada Pix que chegava, meu coração acelerava. Chegavam muitas transferências. Não conseguia bloquear. Tentei contato com o banco e nada", relatou.

Medida protetiva

A mulher tinha uma medida protetiva contra o homem desde março deste ano. Segundo ela, o documento foi solicitado depois que o suspeito invadiu a casa dela e a agrediu.


“Ele bateu minha cabeça no chão, dando chutes, socos. Consegui levantar e gritar, foi quando me deu chute e rasgou minha cara. Procurei a patrulha e ele foi preso. Depois tudo começou de novo. Tem dois meses que ele foi solto”, contou. 


Após os novos episódios de ameaça, a mulher procurou a Patrulha Especializada da Mulher, em Cariacica, e passou a receber acompanhamento da equipe.

Homem é preso após enviar ameaças à ex por Pix de R$ 0,01 no Espírito Santo
Homem é preso após enviar ameaças à ex por Pix de R$ 0,01 no Espírito Santo Reprodução

Segundo a chefe da Patrulha da Mulher, Maria Beatriz, todos os comprovantes das transferências foram registrados e encaminhados às autoridades responsáveis pela investigação.


"Nós, como instituição de segurança, temos o nosso papel e a vítima também. Esse acompanhamento acontece a partir do momento que as mulheres entram em contato com o telefone institucional da Patrulha", explicou.


De acordo com a Maria Beatriz, a equipe passou a acompanhar a rotina da vítima para reforçar a segurança durante atividades cotidianas, como os deslocamentos para o trabalho e para o transporte público.

Prisão

Os registros de descumprimento da medida protetiva foram reunidos pela Patrulha Especializada da Mulher e encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e ao Ministério Público. A partir da documentação, foi expedido um mandado de prisão contra o suspeito.


Segundo Maria Beatriz, o Judiciário considerou a periculosidade do caso e autorizou a prisão. O homem foi localizado e preso no dia 12 de setembro.


A vítima afirmou que espera que o ex-companheiro permaneça preso e que possa retomar a rotina com segurança. Ela relatou ainda que, uma das mensagens, o homem teria dito que, caso fosse preso, sairia da prisão com mais ódio e a mataria.


"Ele precisa ficar preso porque tenho dois filhos pequenos que dependem de mim", afirmou.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Cariacica. Ele foi autuado em flagrante por ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e liberado para responder em liberdade após o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.


*Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta

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