Homem é preso após ameaçar ex-companheira por Pix em Cariacica; veja as mensagens

Um homem de 31 anos foi preso após enviar ameaças à ex-companheira por meio de transferências bancárias via Pix, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a vítima, o suspeito chegou a fazer cerca de 50 transferências de poucos centavos em uma única semana. As mensagens ameaçadoras eram enviadas na descrição dos pagamentos que eram enviadas para a vítima.





Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o homem foi preso no dia 12 de setembro, após os registros de descumprimento de uma medida protetiva serem reunidos e encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e ao Ministério Público.





Entre as mensagens enviadas pelo suspeito estavam frases como "eu te bati pouco", "agora você vai ver", "tô indo aí no seu serviço" e "vou te pegar".