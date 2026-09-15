PM é investigado após tocar partes íntimas de mulher em Cariacica



"A Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo informa que tomou conhecimento das imagens divulgadas nas redes sociais e que o material já foi encaminhado ao setor competente para análise.





Os policiais militares que se encontravam de serviço na viatura identificada nas imagens já foram identificados e remanejados do setor de serviço. A Corregedoria prossegue com as diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos.





Entre as providências adotadas estão a análise do material audiovisual disponível, o levantamento de registros relacionados à localização e ao emprego da viatura, a busca por imagens de sistemas de videomonitoramento e a identificação das pessoas que aparecem nas imagens, além da coleta das informações necessárias junto aos policiais militares envolvidos.





Neste momento, outros detalhes das diligências serão preservados para não comprometer a regularidade e a efetividade da apuração. Novas informações poderão ser apresentadas oportunamente, conforme o avanço dos trabalhos.





A Corregedoria da Polícia Militar reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a adequada apuração dos fatos, assegurando a observância das garantias legais de todas as partes envolvidas e a adoção das medidas cabíveis caso seja constatada qualquer irregularidade."