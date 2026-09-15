PM é investigado após tocar partes íntimas de mulher em Cariacica

Um policial militar é investigado após denúncia de que teria tocado as partes íntimas de uma mulher na madrugada de domingo (13), em Cariacica, na Grande Vitória. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o agente toca o corpo da mulher.
Nas imagens, o militar estende o braço para fora da viatura e passa a mão por baixo da roupa da mulher. Em seguida, a mulher recua e, momentos depois, se apoia na janela do veículo para conversar com o policial.
A Polícia Militar informou que iniciou as providências necessárias para esclarecer as circunstâncias registradas nas imagens e a atuação dos agentes. Segundo a corporação, o material audiovisual é analisado e informações complementares estão sendo levantadas para auxiliar na apuração dos fatos.
A PM afirmou ainda que "a atuação de seus integrantes deve observar a legislação, os direitos humanos e os princípios que regem a atividade policial militar. Caso seja constatada qualquer irregularidade, serão adotadas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis".
“A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a adequada apuração dos fatos”, finalizou a nota.
Polícia Militar | Na íntegra
"A Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo informa que tomou conhecimento das imagens divulgadas nas redes sociais e que o material já foi encaminhado ao setor competente para análise.
Os policiais militares que se encontravam de serviço na viatura identificada nas imagens já foram identificados e remanejados do setor de serviço. A Corregedoria prossegue com as diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos.
Entre as providências adotadas estão a análise do material audiovisual disponível, o levantamento de registros relacionados à localização e ao emprego da viatura, a busca por imagens de sistemas de videomonitoramento e a identificação das pessoas que aparecem nas imagens, além da coleta das informações necessárias junto aos policiais militares envolvidos.
Neste momento, outros detalhes das diligências serão preservados para não comprometer a regularidade e a efetividade da apuração. Novas informações poderão ser apresentadas oportunamente, conforme o avanço dos trabalhos.
A Corregedoria da Polícia Militar reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a adequada apuração dos fatos, assegurando a observância das garantias legais de todas as partes envolvidas e a adoção das medidas cabíveis caso seja constatada qualquer irregularidade."