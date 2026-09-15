Vitória recebe Fábio Martino, pianista premiado em concerto com obras de Liszt e Tchaikovsky

Um concerto dedicado a Franz Liszt e Piotr Ilitch Tchaikovsky acontece na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) que se apresenta nesta quarta (16) e quinta-feira (17), às 20h, no Teatro Sesc Glória, com o pianista Fábio Martino como convidado.
No repertório estão o Concerto para Piano nº 2, de Liszt, e a Sinfonia nº 6, “Patética”, de Tchaikovsky. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 20 e estão à venda na bilheteria do Sesc Glória e pela internet.
Além disso, Fábio Martino, renomado pianista brasileiro será solista no virtuosístico Concerto para Piano nº 2, de Franz Liszt.
A apresentação começa com o “Concerto para Piano nº 2”, de Liszt. Composta entre 1839 e 1848 e revisada ao longo dos anos, a obra rompe com o modelo tradicional dos concertos para piano, que costumavam ser divididos em movimentos independentes. Liszt constrói uma composição contínua, na qual diferentes ritmos, atmosferas e andamentos se transformam ao longo da execução.
Na segunda parte da apresentação, o público será conduzido à atmosfera intensa da Sinfonia nº 6, “Patética”, de Tchaikovsky. Última sinfonia escrita pelo compositor russo, a obra foi composta em 1893 e estreou em São Petersburgo no mesmo ano, tendo o próprio músico como diretor.
O título “Patética” também reforça o caráter emocional da composição. Embora Tchaikovsky não tenha explicado publicamente o significado exato do nome, a palavra está relacionada a sentimentos intensos, paixão e sofrimento. A obra se tornou uma das mais conhecidas e marcantes do repertório sinfônico do compositor.
As apresentações integram as séries Quartas e Quintas Clássicas com direção do maestro Helder Trefzger. A realização é da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes), Oses e apoio institucional da Rede Gazeta.
Fábio Martino começou a estudar piano aos cinco anos e, desde então, construiu uma carreira internacional. Atualmente morando na Alemanha, o pianista se apresenta com frequência ao lado de grandes orquestras e em importantes salas de concerto.
Ao longo da carreira, conquistou mais de 20 primeiros lugares em competições internacionais e também foi reconhecido no Brasil, onde recebeu os prêmios de Público, na categoria Jovens Talentos, e de Crítica, como Revelação do Ano, em 2015.
Oses apresenta Séries Pré-Estreia e Concertos Sinfônicos
Data: quarta-feira (16) e quinta-feira (17)
Hora: 20h
Local: Teatro Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, Centro - Vitória
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia-entrada ou 1kg de alimento não perecível).
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