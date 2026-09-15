Vitória recebe Fábio Martino, pianista premiado em concerto com obras de Liszt e Tchaikovsky

A apresentação começa com o “Concerto para Piano nº 2”, de Liszt. Composta entre 1839 e 1848 e revisada ao longo dos anos, a obra rompe com o modelo tradicional dos concertos para piano, que costumavam ser divididos em movimentos independentes. Liszt constrói uma composição contínua, na qual diferentes ritmos, atmosferas e andamentos se transformam ao longo da execução.





Na segunda parte da apresentação, o público será conduzido à atmosfera intensa da Sinfonia nº 6, “Patética”, de Tchaikovsky. Última sinfonia escrita pelo compositor russo, a obra foi composta em 1893 e estreou em São Petersburgo no mesmo ano, tendo o próprio músico como diretor.





O título “Patética” também reforça o caráter emocional da composição. Embora Tchaikovsky não tenha explicado publicamente o significado exato do nome, a palavra está relacionada a sentimentos intensos, paixão e sofrimento. A obra se tornou uma das mais conhecidas e marcantes do repertório sinfônico do compositor.





As apresentações integram as séries Quartas e Quintas Clássicas com direção do maestro Helder Trefzger. A realização é da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes), Oses e apoio institucional da Rede Gazeta.