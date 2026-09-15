A urgência da população em situação de rua

Dados do Cadastro Único indicam que quase 400 mil pessoas estão em situação de rua no Brasil. O crescimento é de cerca de 50% em menos de três anos. Parte da alta pode refletir maior cobertura cadastral.





Ainda assim, uma variação dessa magnitude deveria colocar o tema entre as prioridades da agenda pública. O mais preocupante é que ainda não parece haver consenso sobre o diagnóstico nem clareza sobre quais políticas funcionam melhor.



