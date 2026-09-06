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"Entre Ruas"

Exposição fotográfica gratuita em Vitória retrata pessoas em situação de rua sob novo olhar

Com 21 fotografias de Jeniffer Ferreira, a mostra busca destacar a humanidade, as histórias e os olhares por trás das pessoas retratadas

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 08:00

Exposição fotográfica gratuita em Vitória retrata pessoas em situação de rua sob novo olhar
Exposição fotográfica gratuita em Vitória retrata pessoas em situação de rua sob novo olhar Jeniffer Ferreira

Os rostos, os olhares e os sorrisos de pessoas em situação de rua ganharam espaço no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), em Vitória. A exposição “Entre Ruas”, da fotógrafa Jeniffer Ferreira, reúne 21 fotografias produzidas durante os dois dias do Mutirão Pop Rua Jud ES, realizado em abril deste ano, no Tancredão.


A mostra foi inaugurada no dia 19 de agosto, Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, e permanece em cartaz até 18 de setembro, no foyer do auditório do TRT-17. A visitação é gratuita.


A exposição dá continuidade a um trabalho iniciado por Jeniffer em 2019, quando ela lançou “O Estado Invisível”, projeto que apresentava um olhar sensível para a realidade das ruas. Em 2026, a fotógrafa retomou a temática a partir do Pop Rua Jud ES, mutirão que reuniu mais de 30 instituições para oferecer diferentes serviços e formas de cuidado à população em situação de rua.

A proposta é mostrar os sorrisos, os olhares, a humanidade por trás de cada pessoa que é atendida e, sobretudo, realçar que eles são seres humanos e que precisam ser vistos com um olhar bonito, estético, e não com frieza

Jeniffer Ferreira, fotógrafa

21 imagens que representam muitas histórias

As pessoas retratadas nas fotografias são moradores em situação de rua da Grande Vitória que foram atendidos durante a ação Pop Rua Jud ES. Apesar de cada fotografia apresentar um indivíduo, Jeniffer explica que a intenção é que os personagens representem uma realidade coletiva.

21 fotos retratam pessoas em situação de rua em exposição que circula pela Justiça no ES
21 fotos retratam pessoas em situação de rua em exposição que circula pela Justiça no ES Jeniffer Ferreira

“As fotografias são autônomas, pois a ideia é de que cada rosto lá represente vários rostos”, afirma.


Entre as pessoas retratadas estão personagens que Jeniffer conhece há muitos anos por meio do trabalho desenvolvido junto à população em situação de rua. Uma delas é uma mulher trans atendida há mais de 12 anos por uma ONG. Outro personagem vive com transtorno bipolar e HIV e também é acompanhado pela organização há mais de uma década.


Para a fotógrafa, reencontrar essas pessoas durante o mutirão e vê-las tendo acesso a uma série de serviços que a ONG, sozinha, não conseguia oferecer foi especialmente significativo.

Do espaço público ao sistema de Justiça

O título “Entre Ruas” também ganha um significado especial pelo local escolhido para receber a mostra. Para Jeniffer, levar as fotografias para dentro de uma instituição do sistema de Justiça representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre os direitos dessa população.

Com 21 fotografias de Jeniffer Ferreira, mostra fica em cartaz no TRT-17 até 18 de setembro
Com 21 fotografias de Jeniffer Ferreira, mostra fica em cartaz no TRT-17 até 18 de setembro Jeniffer Ferreira

“O nome da exposição é Entre Ruas, e chegar a um tribunal é, para nós, militantes, um símbolo de resistência. É ter a oportunidade de mostrar a um dos poderes da nação que a população em situação de rua precisa ser enxergada também por essa ótica”, afirma.


De acordo com a fotógrafa, dados do Cadastro Único apontam cerca de 4.500 pessoas em situação de rua no Espírito Santo em 2025 e aproximadamente 392 mil em todo o Brasil.


“Precisamos de todos os poderes da nação juntos para tratar a temática da população em situação de rua no Brasil, em especial no recorte do Espírito Santo”, defende.

A mostra foi aberta no dia 19 de agosto, Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua
A mostra foi aberta no dia 19 de agosto, Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua Jeniffer Ferreira

A escolha do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua para a abertura da exposição reforça a intenção de dar visibilidade a uma parcela da população que, segundo Jeniffer, deveria ser percebida todos os dias.


“É triste precisarmos de um dia para lembrar e dar visibilidade para essa população que nos cerca em qualquer lugar que passarmos. Mas é muito bom perceber que a população finalmente foi vista e que chegou a um lugar de visibilidade que pode e vai dar mais direitos e empoderamento nas lutas dos movimentos sociais”, afirma.


Para a fotógrafa, “Entre Ruas” é, portanto, mais do que um registro do mutirão. É uma tentativa de mudar a maneira como essas pessoas são enxergadas: não apenas pela condição de viver nas ruas, mas por suas histórias, identidades e humanidade.

Serviço

Exposição “Entre Ruas”

Fotógrafa: Jeniffer Ferreira

Quando: até 18 de setembro

Onde: Foyer do Auditório do TRT-17. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 1245 - Enseada do Suá, Vitória

Entrada: gratuita

Próximos locais: Associação Gold, Tribunal de Justiça do Espírito Santo e Defensoria Pública Estadual. Datas serão divulgadas posteriormente.

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