Exposição fotográfica gratuita em Vitória retrata pessoas em situação de rua sob novo olhar

Os rostos, os olhares e os sorrisos de pessoas em situação de rua ganharam espaço no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), em Vitória. A exposição “Entre Ruas”, da fotógrafa Jeniffer Ferreira, reúne 21 fotografias produzidas durante os dois dias do Mutirão Pop Rua Jud ES, realizado em abril deste ano, no Tancredão.
A mostra foi inaugurada no dia 19 de agosto, Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, e permanece em cartaz até 18 de setembro, no foyer do auditório do TRT-17. A visitação é gratuita.
A exposição dá continuidade a um trabalho iniciado por Jeniffer em 2019, quando ela lançou “O Estado Invisível”, projeto que apresentava um olhar sensível para a realidade das ruas. Em 2026, a fotógrafa retomou a temática a partir do Pop Rua Jud ES, mutirão que reuniu mais de 30 instituições para oferecer diferentes serviços e formas de cuidado à população em situação de rua.
A proposta é mostrar os sorrisos, os olhares, a humanidade por trás de cada pessoa que é atendida e, sobretudo, realçar que eles são seres humanos e que precisam ser vistos com um olhar bonito, estético, e não com frieza
Jeniffer Ferreira, fotógrafa
As pessoas retratadas nas fotografias são moradores em situação de rua da Grande Vitória que foram atendidos durante a ação Pop Rua Jud ES. Apesar de cada fotografia apresentar um indivíduo, Jeniffer explica que a intenção é que os personagens representem uma realidade coletiva.
“As fotografias são autônomas, pois a ideia é de que cada rosto lá represente vários rostos”, afirma.
Entre as pessoas retratadas estão personagens que Jeniffer conhece há muitos anos por meio do trabalho desenvolvido junto à população em situação de rua. Uma delas é uma mulher trans atendida há mais de 12 anos por uma ONG. Outro personagem vive com transtorno bipolar e HIV e também é acompanhado pela organização há mais de uma década.
Para a fotógrafa, reencontrar essas pessoas durante o mutirão e vê-las tendo acesso a uma série de serviços que a ONG, sozinha, não conseguia oferecer foi especialmente significativo.
O título “Entre Ruas” também ganha um significado especial pelo local escolhido para receber a mostra. Para Jeniffer, levar as fotografias para dentro de uma instituição do sistema de Justiça representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre os direitos dessa população.
“O nome da exposição é Entre Ruas, e chegar a um tribunal é, para nós, militantes, um símbolo de resistência. É ter a oportunidade de mostrar a um dos poderes da nação que a população em situação de rua precisa ser enxergada também por essa ótica”, afirma.
De acordo com a fotógrafa, dados do Cadastro Único apontam cerca de 4.500 pessoas em situação de rua no Espírito Santo em 2025 e aproximadamente 392 mil em todo o Brasil.
“Precisamos de todos os poderes da nação juntos para tratar a temática da população em situação de rua no Brasil, em especial no recorte do Espírito Santo”, defende.
A escolha do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua para a abertura da exposição reforça a intenção de dar visibilidade a uma parcela da população que, segundo Jeniffer, deveria ser percebida todos os dias.
“É triste precisarmos de um dia para lembrar e dar visibilidade para essa população que nos cerca em qualquer lugar que passarmos. Mas é muito bom perceber que a população finalmente foi vista e que chegou a um lugar de visibilidade que pode e vai dar mais direitos e empoderamento nas lutas dos movimentos sociais”, afirma.
Para a fotógrafa, “Entre Ruas” é, portanto, mais do que um registro do mutirão. É uma tentativa de mudar a maneira como essas pessoas são enxergadas: não apenas pela condição de viver nas ruas, mas por suas histórias, identidades e humanidade.
Exposição “Entre Ruas”
Fotógrafa: Jeniffer Ferreira
Quando: até 18 de setembro
Onde: Foyer do Auditório do TRT-17. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 1245 - Enseada do Suá, Vitória
Entrada: gratuita
Próximos locais: Associação Gold, Tribunal de Justiça do Espírito Santo e Defensoria Pública Estadual. Datas serão divulgadas posteriormente.