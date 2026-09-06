Exposição fotográfica gratuita em Vitória retrata pessoas em situação de rua sob novo olhar

Os rostos, os olhares e os sorrisos de pessoas em situação de rua ganharam espaço no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), em Vitória. A exposição “Entre Ruas”, da fotógrafa Jeniffer Ferreira, reúne 21 fotografias produzidas durante os dois dias do Mutirão Pop Rua Jud ES, realizado em abril deste ano, no Tancredão.





A mostra foi inaugurada no dia 19 de agosto, Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, e permanece em cartaz até 18 de setembro, no foyer do auditório do TRT-17. A visitação é gratuita.





A exposição dá continuidade a um trabalho iniciado por Jeniffer em 2019, quando ela lançou “O Estado Invisível”, projeto que apresentava um olhar sensível para a realidade das ruas. Em 2026, a fotógrafa retomou a temática a partir do Pop Rua Jud ES, mutirão que reuniu mais de 30 instituições para oferecer diferentes serviços e formas de cuidado à população em situação de rua.