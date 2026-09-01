Festival de rock agita o ES em setembro com shows gratuitos

Rock, gastronomia e shows gratuitos vão movimentar o Espírito Santo em setembro. O Ilha do Rock retorna com uma edição especial entre 4 e 8 e 11 e 13 de setembro, reunindo 22 apresentações de artistas e bandas de diferentes vertentes do gênero, além de opções gastronômicas. A programação acontece das 16h às 23h, com entrada gratuita, no Shopping Vitória.





Ao todo, serão 22 shows com artistas e bandas de diferentes vertentes do rock, incluindo nomes já conhecidos da cena capixaba. Entre as atrações estão Aces High, com um tributo ao Iron Maiden, Minduim, Débora Fassarella, Noise Door e o Coral de Favela, que preparou um repertório especial dedicado ao gênero.





Um dos destaques do line-up é a Black Jack, banda que também integra a programação do Rock in Rio neste ano. A lista ainda reúne artistas e grupos da cena local, como Ubando, Letal, Kinho Sucupira, Sheep Parafina, Back To The Past, Dona Fran, Duets e Nano Vianna.





A programação passeia pelo rock clássico, metal, trabalhos autorais e tributos, reunindo diferentes gerações e estilos em uma mesma agenda. Criado em 2024, o Ilha do Rock já se tornou uma das iniciativas voltadas ao gênero no Shopping Vitória e ganhou uma nova edição em julho deste ano.