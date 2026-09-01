Festival de rock agita o ES em setembro com shows gratuitos

Rock, gastronomia e shows gratuitos vão movimentar o Espírito Santo em setembro. O Ilha do Rock retorna com uma edição especial entre 4 e 8 e 11 e 13 de setembro, reunindo 22 apresentações de artistas e bandas de diferentes vertentes do gênero, além de opções gastronômicas. A programação acontece das 16h às 23h, com entrada gratuita, no Shopping Vitória.
Ao todo, serão 22 shows com artistas e bandas de diferentes vertentes do rock, incluindo nomes já conhecidos da cena capixaba. Entre as atrações estão Aces High, com um tributo ao Iron Maiden, Minduim, Débora Fassarella, Noise Door e o Coral de Favela, que preparou um repertório especial dedicado ao gênero.
Um dos destaques do line-up é a Black Jack, banda que também integra a programação do Rock in Rio neste ano. A lista ainda reúne artistas e grupos da cena local, como Ubando, Letal, Kinho Sucupira, Sheep Parafina, Back To The Past, Dona Fran, Duets e Nano Vianna.
A programação passeia pelo rock clássico, metal, trabalhos autorais e tributos, reunindo diferentes gerações e estilos em uma mesma agenda. Criado em 2024, o Ilha do Rock já se tornou uma das iniciativas voltadas ao gênero no Shopping Vitória e ganhou uma nova edição em julho deste ano.
Ilha do Rock
Datas: 04 a 08 e 11 a 13 de setembro
Horário: sextas: 19h às 23h
- sábados e segunda: 17h às 23h
- domingos e terça: 16h às 23h
Local: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada: Gratuita
Programação Musical
1ª Semana - 04 a 08 de setembro
04/09 (sexta-feira)
19h – Banda Trilha
21h – Dona Fran
05/09 (sábado)
17h – Jefferson Ferrari
19h – Old Village
21h – Autorockers
06/09 (domingo)
17h – Nano Vianna
19h – Tia Neia
21h – Memory Lane
07/09 (segunda-feira)
17h – Minduim
19h – Sheep & Parafina
21h – Ubando
08/09 (terça-feira)
16h – Kinho Sucupira
18h – Aces High
20h – Beat Locks
2ª Semana - 11 a 13 de setembro
11/09 (sexta-feira)
19h – Tahoma
21h – Letal
12/09 (sábado)
16h – Noise Door
19h – Débora Fassarela
21h – Black Jack
13/09 (domingo)
16h – Coral de Favela
18h – Duets
20h – Back To The Past