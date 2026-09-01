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Rock & Roll

Festival de rock agita o ES em setembro com shows gratuitos

Com atrações musicais e gastronômicas, edição especial do Ilha do Rock acontece em dois fins de semana de setembro
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 09:38

Em homenagem ao aniversário da cidade, festival de um dos gêneros mais populares do ES ganha mais uma versão em 2026
Em homenagem ao aniversário da cidade, festival de um dos gêneros mais populares do ES ganha mais uma versão em 2026 Reprodução Instagram @beatslocksoficial / @blackjackrocknroll

Rock, gastronomia e shows gratuitos vão movimentar o Espírito Santo em setembro. O Ilha do Rock retorna com uma edição especial entre 4 e 8 e 11 e 13 de setembro, reunindo 22 apresentações de artistas e bandas de diferentes vertentes do gênero, além de opções gastronômicas. A programação acontece das 16h às 23h, com entrada gratuita, no Shopping Vitória.


Ao todo, serão 22 shows com artistas e bandas de diferentes vertentes do rock, incluindo nomes já conhecidos da cena capixaba. Entre as atrações estão Aces High, com um tributo ao Iron Maiden, Minduim, Débora Fassarella, Noise Door e o Coral de Favela, que preparou um repertório especial dedicado ao gênero.


Um dos destaques do line-up é a Black Jack, banda que também integra a programação do Rock in Rio neste ano. A lista ainda reúne artistas e grupos da cena local, como Ubando, Letal, Kinho Sucupira, Sheep Parafina, Back To The Past, Dona Fran, Duets e Nano Vianna.


A programação passeia pelo rock clássico, metal, trabalhos autorais e tributos, reunindo diferentes gerações e estilos em uma mesma agenda. Criado em 2024, o Ilha do Rock já se tornou uma das iniciativas voltadas ao gênero no Shopping Vitória e ganhou uma nova edição em julho deste ano.

SERVIÇO

Ilha do Rock

Datas: 04 a 08 e 11 a 13 de setembro

Horário: sextas: 19h às 23h

- sábados e segunda: 17h às 23h

- domingos e terça: 16h às 23h

Local: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Entrada: Gratuita

 

Programação Musical

1ª Semana - 04 a 08 de setembro

04/09 (sexta-feira)

19h – Banda Trilha

21h – Dona Fran

 

05/09 (sábado)

17h – Jefferson Ferrari

19h – Old Village

21h – Autorockers

 

06/09 (domingo)

17h – Nano Vianna

19h – Tia Neia

21h – Memory Lane

 

07/09 (segunda-feira)

17h – Minduim

19h – Sheep & Parafina

21h – Ubando

 

08/09 (terça-feira)

16h – Kinho Sucupira

18h – Aces High

20h – Beat Locks

 

2ª Semana - 11 a 13 de setembro

11/09 (sexta-feira)

19h – Tahoma

21h – Letal

 

12/09 (sábado)

16h – Noise Door

19h – Débora Fassarela

21h – Black Jack

 

13/09 (domingo)

16h – Coral de Favela

18h – Duets

20h – Back To The Past

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