Ladrões em moto aquática roubam banhistas no mar no Rio de Janeiro

Um homem foi assaltado por três homens em motos aquáticas enquanto navegava com a filha, de 9 anos, na baía de Guanabara, na tarde deste domingo (30), no mar, na altura da praia do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro . Segundo boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 13h, quando a vítima havia parado a embarcação para que a menina mergulhasse.

De acordo com o registro, uma das três motos aquáticas se aproximou e o condutor, apontou uma arma e anunciou o assalto. Foram levados um iPhone 17, uma caixa de som JBL, um cordão de ouro e um relógio.

A vítima descreveu os autores do assalto à polícia, mas disse que o nervosismo por estar acompanhado da filha no momento do crime prejudicou sua lembrança dos fatos. Ainda segundo o registro, a guarderia de Jurujuba informou à vítima que uma moto aquática azul, da marca GTX, estaria envolvida em assaltos na região.

O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba) e encaminhado à 9ª DP (Catete), responsável pela investigação. A Polícia Civil não deu mais detalhes.

Questionada sobre o episódio, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro informou que crimes em ambiente marítimo, portuário e hidroviário são de competência da Nepom (Núcleo Especial de Polícia Marítima). A unidade da Polícia Federal é especializada em policiamento e segurança nas águas.

Um empresário que aluga motos aquáticas afirmou nas redes sociais que teve contato com a vítima após o crime. Ele publicou vídeos pedindo atenção redobrada a quem estiver navegando pela baía de Guanabara e afirmou que teria ocorrido outro assalto. No entanto, sobre essa segunda ação, não houve registro na polícia.

Outros casos

A reportagem levantou que houve, em 2026, pelo menos outros dois assaltos semelhantes no estado, com uso de moto aquática. Investigadores afirmaram à reportagem que não se trata do mesmo grupo, mas disseram acreditar que sejam homens ligados à facção Comando Vermelho.

No dia 6 de junho, uma vítima foi assaltada no mar nas proximidades das Ilhas Tijucas, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, às 17h20.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava parada com uma moto aquática, utilizada com autorização do proprietário, quando dois homens a surpreenderam.

Os autores ordenaram que a vítima abandonasse o veículo. Ela pensou que se tratava de brincadeira, mas um dos assaltantes apontou uma arma e passou a ameaçá-la de morte caso não obedecesse.

A ação ocorreu em local de difícil acesso e baixa presença de testemunhas. O caso segue sob investigação.