Ladrões em moto aquática roubam banhistas no mar no Rio de Janeiro

Um homem foi assaltado por três homens em motos aquáticas enquanto navegava com a filha, de 9 anos, na baía de Guanabara, na tarde deste domingo (30), no mar, na altura da praia do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 13h, quando a vítima havia parado a embarcação para que a menina mergulhasse.
De acordo com o registro, uma das três motos aquáticas se aproximou e o condutor, apontou uma arma e anunciou o assalto. Foram levados um iPhone 17, uma caixa de som JBL, um cordão de ouro e um relógio.
A vítima descreveu os autores do assalto à polícia, mas disse que o nervosismo por estar acompanhado da filha no momento do crime prejudicou sua lembrança dos fatos. Ainda segundo o registro, a guarderia de Jurujuba informou à vítima que uma moto aquática azul, da marca GTX, estaria envolvida em assaltos na região.
O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba) e encaminhado à 9ª DP (Catete), responsável pela investigação. A Polícia Civil não deu mais detalhes.
Questionada sobre o episódio, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro informou que crimes em ambiente marítimo, portuário e hidroviário são de competência da Nepom (Núcleo Especial de Polícia Marítima). A unidade da Polícia Federal é especializada em policiamento e segurança nas águas.
Um empresário que aluga motos aquáticas afirmou nas redes sociais que teve contato com a vítima após o crime. Ele publicou vídeos pedindo atenção redobrada a quem estiver navegando pela baía de Guanabara e afirmou que teria ocorrido outro assalto. No entanto, sobre essa segunda ação, não houve registro na polícia.
Outros casos
A reportagem levantou que houve, em 2026, pelo menos outros dois assaltos semelhantes no estado, com uso de moto aquática. Investigadores afirmaram à reportagem que não se trata do mesmo grupo, mas disseram acreditar que sejam homens ligados à facção Comando Vermelho.
No dia 6 de junho, uma vítima foi assaltada no mar nas proximidades das Ilhas Tijucas, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, às 17h20.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava parada com uma moto aquática, utilizada com autorização do proprietário, quando dois homens a surpreenderam.
Os autores ordenaram que a vítima abandonasse o veículo. Ela pensou que se tratava de brincadeira, mas um dos assaltantes apontou uma arma e passou a ameaçá-la de morte caso não obedecesse.
A ação ocorreu em local de difícil acesso e baixa presença de testemunhas. O caso segue sob investigação.
Já em Angra dos Reis, na Costa Verde, uma investigação da 166ª DP (Angra dos Reis) apura dois roubos de embarcações ocorridos na mesma região. No primeiro, em 21 de julho, tripulantes foram feitos reféns por indivíduos em um bote e obrigados a fazer transferências via PIX. No segundo, em 19 de agosto, os autores usaram uma moto aquática. Em agosto, a polícia prendeu dois suspeitos de envolvimento nos assaltos.
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